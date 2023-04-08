Про це колишня президентка організації написала у Twitter.
Ксенія Федорова, експрезидентка RT France у своїй заяві не забула вказати, що чинному президенту Франції російське медіа не було до вподоби: “Суд Нантера прийняв рішення про ліквідацію RT France – медіа, яке не сподобалося Еммануелю Макрону з моменту його запуску і яке рік тому превентивно потрапило під санкції ЄС через конфлікт в Україні”.
Федорова додала, що буде звільнено понад 100 французьких працівників.
Росіянка не погодилася з законністю дії французького суду та назвала закриття телеканалу цензурою. Також вона заявила, що її ЗМІ “залишалося вірним своїм основним цінностям”, висловивши переконання, що цих “цінностей” тепер французам бракуватиме.
- У Литві вирішили дати обов’язкові вказівки інтернет-провайдерам видалити доступ до IP-адрес, які надавали можливість дивитися пропагандистські телеканали Росії, що перебувають під санкціями ЄС. Рішення ухвалила Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТБ).