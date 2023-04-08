Рахунки французького підрозділу російської телекомпанії Russia Today (RT) були заморожені через вторгнення Росії в Україну. Проте, експрезидентка RT France Ксенія Федорова переконана в необ'єктивності цього рішення.

Про це колишня президентка організації написала у Twitter.

Ксенія Федорова, експрезидентка RT France у своїй заяві не забула вказати, що чинному президенту Франції російське медіа не було до вподоби: “Суд Нантера прийняв рішення про ліквідацію RT France – медіа, яке не сподобалося Еммануелю Макрону з моменту його запуску і яке рік тому превентивно потрапило під санкції ЄС через конфлікт в Україні”.

Федорова додала, що буде звільнено понад 100 французьких працівників.

Росіянка не погодилася з законністю дії французького суду та назвала закриття телеканалу цензурою. Також вона заявила, що її ЗМІ “залишалося вірним своїм основним цінностям”, висловивши переконання, що цих “цінностей” тепер французам бракуватиме.