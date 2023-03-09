У Литві вирішили блокувати IP-адреси з пропагандистськими каналами Кремля

У Литві вирішили дати обов'язкові вказівки інтернет-провайдерам видалити доступ до IP-адрес, які надавали можливість дивитися пропагандистські телеканали Росії, що перебувають під санкціями ЄС. Рішення ухвалила Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТБ).

Про це повідомило Delfi.

За результатами моніторингу комісія встановила, що в інтернеті поширюються телеканали, які підпадають під санкції ЄС. Приймання пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів. З їхньою допомогою з’являється доступ до підсанкційних телеканалів “НТВ”, “Первый канал”, “Росcия 1”, “Россия 24” і “РТР Планета”.

ЛКРТБ доручила провайдерам мереж електронного зв’язку загального користування та послуг електронного зв’язку загального користування протягом п’яти робочих днів від дня набуття чинності рішення скасувати можливість доступу до зазначених IP-адрес. Наголошено, що порушення міжнародних санкцій тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

З початку повномасштабної війни Росії проти України в ЄС санкції запровадили стосовно російських пропагандистських телеканалів “RT” (“Россия сегодня”), “Спутник”, “Россия РТР”/”РТР Планета”, “Россия 24”, “ТВ Центр”, “НТВ/НТВ Мир”, “Россия 1”, “РЕН ТВ”, “Первый канал”.