У Литві вирішили блокувати IP-адреси з пропагандистськими каналами Кремля

Про це повідомило Delfi.
За результатами моніторингу комісія встановила, що в інтернеті поширюються телеканали, які підпадають під санкції ЄС. Приймання пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів. З їхньою допомогою з’являється доступ до підсанкційних телеканалів “НТВ”, “Первый канал”, “Росcия 1”, “Россия 24” і “РТР Планета”.
ЛКРТБ доручила провайдерам мереж електронного зв’язку загального користування та послуг електронного зв’язку загального користування протягом п’яти робочих днів від дня набуття чинності рішення скасувати можливість доступу до зазначених IP-адрес. Наголошено, що порушення міжнародних санкцій тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.
З початку повномасштабної війни Росії проти України в ЄС санкції запровадили стосовно російських пропагандистських телеканалів “RT” (“Россия сегодня”), “Спутник”, “Россия РТР”/”РТР Планета”, “Россия 24”, “ТВ Центр”, “НТВ/НТВ Мир”, “Россия 1”, “РЕН ТВ”, “Первый канал”.
- Навколо російського телеканалу “Дождь” спалахнув скандал після того, як ведучий Олексій Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським військовим у війні проти України. Тоді “Дождь” припинив співпрацю з Коростельовим. Також троє співробітників “опозиційного” каналу оголосили, що йдуть з каналу після звільнення їхнього колеги.
- 6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”. Крім того, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала “Дождь” на 10 тисяч євро за карту, де Крим входить до складу Російської Федерації.
- Співробітникам російського телеканалу “Дождь” вирішили зберегти візи.
- 7 грудня російський телеканал “Дождь” – який позиціонує себе як опозиційний – позбавили ліцензії на мовлення у ще одній країні Європи. Цього разу – у Литві.
- Естонія долучилася до інших країн, які припинили трансляцію російського телеканалу “Дождь”. Він транслювався телеоператорами Telia, Elisa і Home 3.