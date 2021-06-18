Фукс заперечив зв’язок з «Голден Деррік» і позиватиметься через санкції РНБО щодо нього

Відповідну заяву опубліковано в його Telegram-каналі.

У п’ятницю, 18 червня, відбулося чергове засідання РНБО. Зокрема, було ухвалено кілька рішень щодо запровадження санкцій. На брифінгу за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив:

“Сьогодні відносно російського бізнесмена Павла Фукса був введений повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати відповідно до нашого законодавства. […] Я думаю, що найближчим часом, після указу президента ви це все побачите. Крім того, хотів би додати, що сьогодні були введені санкції відносно Фірташа Дмитра, повний фул санкцій”.

За словами Данілова, санкції запроваджено як результат перевірки ліцензій на користування надрами.

“Що стосується пана Фукса — вони накладені за ситуації, пов’язані з “Голден Деррік”. Це ліцензії, про які йшла мова”, — сказав він.

Бізнесмен зауважив, що не має жодного стосунку до згаданої Даніловим компанії, а також оголосив про намір оскаржувати відповідне рішення РНБО в суді.

“Я не мав і не маю ніякого відношення до компанії “Голден Деррік”. Ніколи. Це легко перевірити, користуючись відкритими джерелами інформації, і точно легко перевірити, використовуючи можливості РНБО. […] Я захищатиму свою репутацію в українських і міжнародних судах. Як зробив це раніше, вигравши суд на 300 000 грн про захист честі і гідності у Михайла Бродського”, — зазначив він.

Фукс також нагадав, що є громадянином України та веде бізнес в Україні, а Російська Федерація раніше запровадила санкції проти нього.

“У 2018 році РФ ввела санкції проти 322 українських політиків і бізнесменів. У тому числі і проти мене. Я народився в Харкові, проживаю в Україні. Займаюся бізнесом і меценатством, сплачую податки”, — написав він.

Фукс також акцентував на зв’язках родини секретаря РНБО Данілова з Михайлом Бродським.

“Так само легко перевірити, що дружина секретаря РНБО Данілова Людмила Володимирівна Данілова має частку в компаніях, якими також володіє Юрій Михайлович Бродський (син скандального Михайла Бродського). […] Багато років тому Олексій Данілов був членом партії “Яблуко”, в яку його привів Бродський”, — зазначив він.

Зокрема, з декларації Данілова випливає, що його дружина володіє часткою в ПрАТ “Київський деревообробний комбінат”. У цьому ж підприємстві часткою володіє Юрій Бродський.

За даними державного Агентства розвитку інфраструктури фондового ринку (SMIDA) з ПрАТ “Київський ДОК” пов’язано ТОВ “Новострой Інвест”, частками в якому також володіють Людмила Данілова і Юрій Бродський (крім того, він зазначений керівником ТОВ).