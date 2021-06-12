Про це повідомляє агентство Reuters.
Матч групи “В” Данія – Фінляндія проходив у Копенгагені.
Під кінець першого тайму (на 42-й хвилині) 29-річний Еріксен несподівано впав на футбольне поле і знепритомнів (перед цим у нього влучив м’яч).
Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.
У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер, інформує агентство ВВС. Частина з них плакали.
Данська телекомпанія DR припинила пряму трансляцію, замість цього показавши відеоматеріали зі стадіону.
В УЄФА повідомили, що матч перервано через “надзвичайну медичну ситуацію”.
У цей час натовп на стадіоні в Копенгагені співав гімн Данії та вигукував “Крістіан Еріксен”, чекаючи новин щодо гравця.
Після реанімаційних заходів медики забрали футболіста на ношах з поля. Судячи з фото, в той момент Еріксен уже був при тямі.
Коли Еріксена забрали на ношах, решта гравців також залишили поле й пішли до роздягалень.
В УЄФА згодом поінформували, що Еріксен перебуває в лікарні, його стан стабілізувався.
А Данський футбольний союз повідомив, що футболіст опритомнів і готується до додаткового обстеження лікарями.
Медики поки що не повідомляли, що стало причиною інциденту.
Організатори та арбітри провели зустріч із командами і їхніми представниками. Врешті було вирішено дограти матч о 21:30 (за Києвом). Рахунок був на той момент 0:0.
В УЄФА зазначили, що погодилися відновити матч за запитом гравців обох команд.
Футболісти збірної Фінляндії підтримали опонентів оплесками після повернення гравців на поле.
Зрештою, збірна Фінляндії виграла цей поєдинок із рахунком 1:0.
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