У п'ятницю, 11 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020), який був перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року.

Про це інформують у пресслужбах УЄФА та Української асоціації футболу.

Назву турніру Євро-2020 вирішили не змінювати.

Офіційне відкриття чемпіонату відбудеться сьогодні в Римі (Італія).

Цього дня зустрінуться національні збірні Туреччини й Італії. Матч зіграють на стадіоні “Олімпіко” о 22:00 (за київським часом).

Українці можуть подивитися онлайн трансляцію: на каналах “Україна”, “Футбол 1”, “Футбол 2”, платформах MEGOGO і OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 21:35, оскільки будуть показувати і церемонію відкриття турніру.

Як зазначили в УЄФА, Євро-2020 відкриється віртуальним виконанням офіційної пісні турніру “We Are The People”. Над її створенням працювали нідерландський діджей і продюсер Мартін Гарікс, вокаліст рок-гурту U2 Боно, а також гітарист, клавішник і основний бек-вокаліст U2 Едж.

Після віртуального виступу “із цифровим відтворенням “Олімпіко”, на якому три артисти зберуться разом заради урочистого виконання “We Are The People” розпочнеться матч-відкриття Євро-2020.

Хто зіграє?

Євро-2020 триватиме з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Матчі пройдуть в 11-ти містах: Рим (Італія), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Данія), Санкт-Петербург (Росія), Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія), Лондон і Глазго (Велика Британія), Севілья (Іспанія), Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина).

Переможця визначать 11 липня.

Уперше в історії турніру буде використовуватися система VAR (система відеодопомоги арбітрам).

У чемпіонаті візьмуть участь 24 європейські збірні. На груповому етапі вони розподілені на шість груп (по чотири команди в кожній).

Склад учасників

Група А. Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс.

Група В. Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія.

Група С. Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія.

Група D. Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія.

Група Е. Іспанія, Польща, Швеція, Словаччина.

Група F. Німеччина, Франція, Португалія, Угорщина.

На груповому етапі кожна з команд проводить одна з одною по одному матчу. За перемогу нараховуються три очки, за нічию — одне, за поразку — нуль.

До плей-офф (1/8 фіналу) вийдуть збірні, які посіли в групах перші та другі місця, а також чотири кращі треті команди.

Чинним чемпіоном Європи є Португалія, вона виграла турнір у 2016 році.

З ким і коли гратиме збірна України?

Національна збірна України знаходиться в групі С, де зіграє такі матчі:

• Україна – Нідерланди. Час проведення: неділя, 13 червня, о 22:00 за київським часом. Місце проведення: Амстердам (Нідерланди).

• Україна – Північна Македонія. Час проведення: четвер, 17 червня о 16:00 за київським часом. Місце проведення: Бухарест (Румунія).

• Україна – Австрія. Час проведення: понеділок, 21 червня, о 19:00. Місце проведення: Бухарест (Румунія).