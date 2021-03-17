Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет Української асоціації футболу.
“Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення домашніх матчів збірної України у кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу 2022 року. Поєдинки з Фінляндією 28 березня та Казахстаном 31 березня синьо-жовті проведуть у Києві на НСК “Олімпійський”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причиною змін стало погіршення епідеміологічної ситуації у Львові та можливе введення в регіоні “червоної зони”.
- З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади вирішили запровадити посилений карантин, який діятиме до 28 березня.