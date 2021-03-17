Матчі збірної України з футболу проти Казахстану та Фінляндії через коронавірус перенесли зі Львова до Києва.

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет Української асоціації футболу.

“Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення домашніх матчів збірної України у кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу 2022 року. Поєдинки з Фінляндією 28 березня та Казахстаном 31 березня синьо-жовті проведуть у Києві на НСК “Олімпійський”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною змін стало погіршення епідеміологічної ситуації у Львові та можливе введення в регіоні “червоної зони”.