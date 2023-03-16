За інформацією ЗМІ, члени G7 не підтримують зниження граничної ціни на російську нафту. На даний час вона становить 60 доларів за барель.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що “Велика сімка” хоче зберегти поточні обмеження на рівні 60 доларів за барель російської нафти. Така позиція G7 зруйнувала сподівання деяких європейських держав, зміцнити санкції проти Росії вже цього місяця.

Офіційні особи Європейської комісії попередили країни ЄС щодо позиції G7, заявивши, що президент США Джо Байден сказав президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн в Овальному кабінеті Білого дому минулого тижня, що у Вашингтоні немає бажання коригувати нафтові санкції.

Позиція G7 може спровокувати нову напругу всередині ЄС через схему обмеження цін.

Західні офіційні особи погодилися переглянути рівень 60 доларів за барель для обмеження ціни в березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на обмеженні нижче 60 доларів за барель. Українські посадовці підтримали зниження обмеження, сподіваючись на подальше скорочення доходів Росії від нафти.

Офіційні особи міністерства фінансів США, які розробили план обмеження цін, заявили, що поточна система обмеження цін здебільшого працює за призначенням.

Вони стверджували, що план уже досягає двох своїх цілей: збереження доступності російської нафти на світових ринках, водночас зменшуючи доходи Кремля від продажу.

Представники казначейства заявили, що за потреби змінять ліміт, щоб краще досягти своїх цілей. Офіційні особи США з обережністю ставилися до того, щоб не робити кроків, які могли б поставити під загрозу постачання російської нафти — і, отже, підштовхнути світові ціни.

У своїй заяві на початку лютого міністерка фінансів США Джанет Єллен пообіцяла, що в березні буде переглянуто обмеження ціни на нафту. Це дало надію, що Вашингтон погодиться зменшити ціну на російську нафту.

У лютому, другий місяць поспіль, спостерігалося значне зниження доходів Росії від видобутку нафти і газу, причому податкові надходження від енергоносіїв впали майже на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомило міністерство фінансів Росії.

Запроваджене в грудні обмеження ціни на нафту функціонує, забороняючи вантажовідправникам, страховикам і фінансистам у G7 працювати з морською російською нафтою, якщо вона не продається нижче 60 доларів за барель. Захід також нещодавно запровадив два додаткових обмеження цін на російські нафтопродукти.

Дипломати з Польщі та країн Балтії заявили, що невідомо, як вони будуть діяти, враховуючи опозицію G7 щодо зниження ліміту. Вони сказали, що це питання знову обговорять країни-члени ЄС у п’ятницю.

Усім 27 державам-членам ЄС потрібно погодити зниження ліміту, однак без ухвалення з боку G7 нічого не зміниться.