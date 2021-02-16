Гаазький суд постановив скасувати комендантську годину в Нідерландах

Окружний суд Гааги ухвалив рішення щодо скасування комендантської години в Нідерландах, оскільки цей захід "порушує права на свободу пересування і недоторканність приватного життя".

Про це повідомляє NOS.

Позов подавала організація Viruswaarheid (“Правда про вірус”) з Роттердама.

На думку судді, цей широкомасштабний захід може бути прийнятий лише в разі, якщо справді виникає гостра надзвичайна ситуація, а введення комендантської години є серйозним порушенням права на свободу пересування і приватне життя.

“Суддя попередньо ухвалив, що введення комендантської години не було пов’язано з особливою терміновістю, передбаченою цим законом”, – йдеться в заяві.

Комендантську годину в Нідерландах було запроваджено 23 січня і продовжено до 3 березня. Вона діє з 21:00 до 4:30. У цей час не можна перебувати на вулиці без поважної причини. Порушникам загрожує штраф у розмірі 95 євро.