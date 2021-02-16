Covid-19 Україна

оновлено 16.02.2021 о 17:02

Всього:

1276618 (+3143)

Хворіють:

129108 (+3143)

Вилікувались:

1122968 (+6189)

Померло:

24542 (+150)

18:14 Меган Маркл і принц Гаррі дадуть перше відверте інтерв'ю з часів заручин
18:07 Американець, який пожертвував $2,5 млн для пошуку «шахрайства» на виборах, хоче повернути гроші назад
17:31 Netflix показав трейлер фільму про репера The Notorious B.I.G.
17:13 Британців почали ізолювати у «карантинних готелях»: як це працює
16:46 Популярна серед прихильників Трампа соцмережа Parler відновила роботу після місяця офлайну
16:39 Стало відомо, хто зіграє головну героїню в другому сезоні серіалу «Бріджертони»
16:13 Apple розробляє складаний iPhone зі стилусом
15:55 Аніме «Атака титанів»: останній сезон серіалу б’є рекорди в США
15:25 Гаазький суд постановив скасувати комендантську годину в Нідерландах
15:02 Хакери з КНДР намагалися вкрасти у Pfizer технологію вакцини проти COVID-19
14:51 Вартість Bitcoin вперше наблизилася до $50 тисяч
14:32 Ізраїль пом’якшує карантин — для вакцинованих відкриють готелі, тренажерні зали і басейни
14:10 У Японії заявили про загрозу знищення мільйонів доз вакцини Pfizer: що відомо
14:07 В Антарктиді «цвіте» сніг: тепер він зелений і малиновий, – фото
13:58 Компанії Коломойського і Ахметова просять заборонити імпорт електроенергії з РФ
13:56 «Тези російської пропаганди»: Порошенко у Раді відповів ОПЗЖ, хто винен в окупації Криму
13:39 Помер «батько сальси», композитор Джонні Пачеко
13:34 Арестович заявив, що військові на фронті люблять плакати і жалітися
13:33 «Це була моя ідея!»: Тіна Кароль розповіла, як використала скандал з Поляковою
13:12 Рада закликала міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ через окупацію Криму
13:08 У Британії знайшли новий штам COVID-19, якому властивий “тривожний набір мутацій”
12:55 Зеленський в ОАЕ відвідав виставку, яку відкриють тільки у жовтні 2021 року
12:39 У Білорусі силовики прийшли з обшуками до членів асоціації журналістів
12:38 Геращенко покинула телестудію після сексистських слів Арестовича про «общагу ПТУшниц»
12:09 Франція підозрює російських хакерів в кібератаках
12:02 Арестович розповів, чому Леонід Кравчук говорив з терористом Пушиліним в ефірі «Росія 1»
11:41 У Конго через аварію баржі загинули 60 осіб, ще понад 200 – пропали безвісти
10:25 Вакциновані проти COVID-19 люди у разі інфікування коронавірусом хворіють легше, – імунолог
09:52 На порядку денному Ради – посилення відповідальності за порушення ПДР і неправдиве мінування: трансляція
09:49 В Україні за минулу добу зафіксовано 3143 нових випадки COVID-19
09:23 З 2025 року Jaguar повністю перейде на електромобілі

Гаазький суд постановив скасувати комендантську годину в Нідерландах

Окружний суд Гааги ухвалив рішення щодо скасування комендантської години в Нідерландах, оскільки цей захід "порушує права на свободу пересування і недоторканність приватного життя".

Вівторок, 16 лютого 2021, 15:25

Про це повідомляє NOS.

Позов подавала організація Viruswaarheid (“Правда про вірус”) з Роттердама.

На думку судді, цей  широкомасштабний захід  може бути прийнятий лише в разі, якщо справді  виникає гостра надзвичайна ситуація, а введення комендантської години є серйозним порушенням права на свободу пересування і приватне життя.

“Суддя попередньо ухвалив, що введення комендантської години не було пов’язано з особливою терміновістю, передбаченою цим законом”, – йдеться в заяві.

Комендантську годину  в Нідерландах було запроваджено  23 січня і продовжено  до 3 березня. Вона діє з 21:00 до 4:30. У цей час не можна перебувати на вулиці без поважної причини. Порушникам загрожує штраф у розмірі 95 євро.

  • Раніше повідомлялося, що 24 січня у Нідерландах поліція вдалася до спецзасобів, розганяючи протестувальників в центрі Амстердамі та Ейндховена. Місцеві жителі виступають проти урядових заходів з боротьби з коронавірусом.
Теги: Нідерланди, комендантська година, Коронавірус, Нідерланди

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook