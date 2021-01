Про це повідомляє NOS.

Поліція використовувала водомети, кийки, а в Ейндховені ще і сльозогінний газ. Мітингувальники обох міст, в свою чергу, закидали правоохоронців феєрверками, в Ейндховені люди намагалися зводити барикади на шляху силовиків з велосипедів.

Протестні акції не були дозволені владою.

Як зазначає NOS, розгін демонстрантів спричинив масові заворушення в Ейндховені. Протестуючі почали підпалювати машини і грабувати магазини, біля місцевого вокзалу було призупинено дорожній рух.

In Amsterdam, Eindhoven, The Hague & other cities riots took place today against the curfew. A massive wave of destruction, with looting and arson. A dangerous cocktail of far right, QAnon and hooligans. But most of all, idiots who should be grateful for the country they live in. pic.twitter.com/PoeuZVtPOB

— Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) January 24, 2021