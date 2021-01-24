Про це повідомляє NOS.
Поліція використовувала водомети, кийки, а в Ейндховені ще і сльозогінний газ. Мітингувальники обох міст, в свою чергу, закидали правоохоронців феєрверками, в Ейндховені люди намагалися зводити барикади на шляху силовиків з велосипедів.
Протестні акції не були дозволені владою.
Kom op Jesse, grijp in, je achterban uit de Schilderswijk!pic.twitter.com/bu23XZbsGf
— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 24, 2021
La situation est hors de contrôle à #Eindhoven aux Pays-Bas. La manifestation contre les restrictions sanitaires vire à l’émeute. #covid_19 pic.twitter.com/t6Legvu2OG
— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 24, 2021
Як зазначає NOS, розгін демонстрантів спричинив масові заворушення в Ейндховені. Протестуючі почали підпалювати машини і грабувати магазини, біля місцевого вокзалу було призупинено дорожній рух.
24 januari 2021 Na rellen #Eindhoven #Amsterdam #Denhaag #Venlo nu ook in TILBURG rellen #avondklok pic.twitter.com/Hc0KQGTi9U
— Wil van den Broek (@wrvandenbroek) January 24, 2021
In Amsterdam, Eindhoven, The Hague & other cities riots took place today against the curfew. A massive wave of destruction, with looting and arson. A dangerous cocktail of far right, QAnon and hooligans. But most of all, idiots who should be grateful for the country they live in. pic.twitter.com/PoeuZVtPOB
— Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) January 24, 2021
В Амстердамі, за даними поліції, на мітинг вийшли близько 1,5 тис. чоловік, з них були заарештовані понад сто.
- У Чехії прихильники ініціативи Chcípl PES (дослівно — мертвий пес), які критикують урядові постанови про закриття ресторанів і пабів через епідемію коронавірусу, відкрили свої заклади на знак протесту.