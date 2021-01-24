Про це повідомляє NOS.

Поліція використовувала водомети, кийки, а в Ейндховені ще і сльозогінний газ. Мітингувальники обох міст, в свою чергу, закидали правоохоронців феєрверками, в Ейндховені люди намагалися зводити барикади на шляху силовиків з велосипедів.

Протестні акції не були дозволені владою.

Як зазначає NOS, розгін демонстрантів спричинив масові заворушення в Ейндховені. Протестуючі почали підпалювати машини і грабувати магазини, біля місцевого вокзалу було призупинено дорожній рух.

В Амстердамі, за даними поліції, на мітинг вийшли близько 1,5 тис. чоловік, з них були заарештовані понад сто.

  • У Чехії прихильники ініціативи Chcípl PES (дослівно — мертвий пес), які критикують урядові постанови про закриття ресторанів і пабів через епідемію коронавірусу, відкрили свої заклади на знак протесту.