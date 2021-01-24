У Нідерландах поліція вдалася до спецзасобів, розганяючи протестувальників в центрі Амстердамі і Ейндховена. Місцеві жителі виступають проти урядових заходів по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє NOS.

Поліція використовувала водомети, кийки, а в Ейндховені ще і сльозогінний газ. Мітингувальники обох міст, в свою чергу, закидали правоохоронців феєрверками, в Ейндховені люди намагалися зводити барикади на шляху силовиків з велосипедів.

Протестні акції не були дозволені владою.

Kom op Jesse, grijp in, je achterban uit de Schilderswijk!pic.twitter.com/bu23XZbsGf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 24, 2021

La situation est hors de contrôle à #Eindhoven aux Pays-Bas. La manifestation contre les restrictions sanitaires vire à l’émeute. #covid_19 pic.twitter.com/t6Legvu2OG — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 24, 2021

Як зазначає NOS, розгін демонстрантів спричинив масові заворушення в Ейндховені. Протестуючі почали підпалювати машини і грабувати магазини, біля місцевого вокзалу було призупинено дорожній рух.

In Amsterdam, Eindhoven, The Hague & other cities riots took place today against the curfew. A massive wave of destruction, with looting and arson. A dangerous cocktail of far right, QAnon and hooligans. But most of all, idiots who should be grateful for the country they live in. pic.twitter.com/PoeuZVtPOB — Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) January 24, 2021

В Амстердамі, за даними поліції, на мітинг вийшли близько 1,5 тис. чоловік, з них були заарештовані понад сто.