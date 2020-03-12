Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали ще одного підозрюваного у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького.

Про це поінформували в прес-службі ДБР.

Затримання відбулося сьогодні, 12 березня. Це житель міста Біла Церква Київської області.

Слідство встановило, що він входив до злочинної групи з 9 “тітушок”, організованої для викрадення та залякування активних учасників Майдану і незаконного перешкоджання мирним акціям протесту.

“21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер”, – уточнили в ДБР.

Наприкінці лютого затриманому було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України) і незаконному позбавленні волі і викраденні людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України). У зв’язку з тим, що він не з’явився на виклик, було отримано дозвіл суду на затримання.

Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. У разі доведення провини, йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.