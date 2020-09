Про це йдеться у статті Тома Хейнса для порталу Vice.

Хейнс розповідає про цю тенденцію на прикладі одного хлопця на ім’я Зак, який познайомиться з таким собі Джейком в Tinder. Високий і засмаглий хлопець сподобався Заку, симпатія виявилася взаємною — в додатку утворилася пара. Джейк одразу ж перевів розмову в Instagram і попросив співрозмовника підписатися. Після відмови Джейк видалив Зака ​​з пар.

Незабаром після інциденту Зак знову наткнувся на Джейка в Мережі. Цього разу завдяки тому, що Джейк і його батько ведуть акаунт на британському сервісі OnlyFans, на якому користувачі можуть за платну підписку ділитися з фоловерами різним контентом, зокрема, еротичними відео і фото. Посилання на платний сервіс як раз і можна знайти в Instagram хлопця.

Father and son content being uploaded on OF😈https://t.co/G2KG99qOir pic.twitter.com/CrYLqotSey

