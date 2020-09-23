Гетеросексуальні чоловіки масово використовують гей-додатки для знайомств, щоб залучити більше підписників на сервісі для поширення еротичного (і не тільки) контенту OnlyFans.

Про це йдеться у статті Тома Хейнса для порталу Vice.

Хейнс розповідає про цю тенденцію на прикладі одного хлопця на ім’я Зак, який познайомиться з таким собі Джейком в Tinder. Високий і засмаглий хлопець сподобався Заку, симпатія виявилася взаємною — в додатку утворилася пара. Джейк одразу ж перевів розмову в Instagram і попросив співрозмовника підписатися. Після відмови Джейк видалив Зака ​​з пар.

Незабаром після інциденту Зак знову наткнувся на Джейка в Мережі. Цього разу завдяки тому, що Джейк і його батько ведуть акаунт на британському сервісі OnlyFans, на якому користувачі можуть за платну підписку ділитися з фоловерами різним контентом, зокрема, еротичними відео і фото. Посилання на платний сервіс як раз і можна знайти в Instagram хлопця.

Father and son content being uploaded on OF😈https://t.co/G2KG99qOir pic.twitter.com/CrYLqotSey — Jake Herbert Top 0.1% (@HerberttJake) September 21, 2020

“Я розмовляв з десятками геїв в Twitter і на різних форумах зі схожими історіями про метче з Джейком в додатках для знайомств, але мене перенаправили в Instagram, де посилання на його OnlyFans є предметом гордості, розміщеним в його біографії”, — пише Хейнс.

Примітно, що Джейк не приховує, що він гетеросексуал. Зокрема, в інтерв’ю порталу The Tab він розповів, що і у нього, і у його батька, є партнерки. Однак про цей факт знають далеко не всі його підписники на OnlyFans, чимало з яких — геї.

Автор статті зазначає, що ідея “gay for pay” (зображати геї, якщо за це платять) не нова. Однак тепер ця ідея перейшла на новий рівень.

“Gay for pay” для гетеросексуальних людей стара, як порно. І OnlyFans сповнений гетеросексуальних чоловіків з більшістю геїв серед підписників. Але тактика Джейка сигналізує про прибуття нової групи гетеро-чоловіків, які використовують такі додатки, як Tinder і Grindr, для націлювання на те, що вони вважають прибутковим ринком”, — зазначив Хейнс.

Ще один приклад — Ентоні, він же Джонні Річард, який почав свою діяльність на OnlyFans після втрати роботи через COVID-19.

В інтерв’ю виданню Ентоні розповів, що спершу намагався просувати свій контент серед гетеросексуальних людей, а потім переключився на Tinder для геїв і кількість підписників, отже, і заробіток, миттєво збільшилися. За словами Ентоні, за його контент до цього часу платять переважно хлопці.

Чоловік розповів, що схема доволі проста: він збирає якомога більше хлопців в додатку і чесно говорить їм, що просто збирає підписників на OnlyFans. Далі вибір за ними.

Примітно, що деякі додатки для знайомств почали блокувати користувачів за згадку OnlyFans і використання посилань на сервіс. Але обійти обмеження легко, можна просто перевести розмову в іншу програму.

Підписники, за словами опитаних журналістом авторів, такий стан речей влаштовує. Та й сама маркетингова стратегія працює успішно і приносить гроші, яких деякі особливо потребують зараз, під час пандемії.

Тим часом користувачі гей-додатків висловлюють обурення через те, що те, що відбувається. Вони зазначають, що тепер їм здається, що кожен співрозмовник в додатках для знайомств насправді не хоче спілкуватися і тільки шукає спосіб заробити.

Ті, кому маркетингова стратегія не до душі, є і серед завзятих користувачів OnlyFans. Шон, один користувачів, що створює контент для геїв, каже:

“Чесно кажучи, це звучить дуже підступно і сумнівно. Я думаю, що для деяких людей це спрацює в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі ви отримаєте спільноту, яка ображається на вас за обман і можете навіть отримати порцію ненависть”.

Саме така спільнота почала формуватися навколо Джейка, згаданого раніше. На форумах його обману присвячені цілі гілки.

Сам же Джейк нічого неправильного у своїх діях не бачить. При цьому він все більше адаптує свій контент під бажання гомосексуальних підписників і поділився планами про те, що в майбутньому хоче знімати еротичні відео з іншими чоловіками для свого акаунту.