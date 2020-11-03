Про це повідомляє PC Gamer.
Гейб Ньюелл пожертвує долар за кожного глядача трансляції запуску Electron, який подивиться ефір протягом 24 годин. Гроші будуть передані у відділення інтенсивної терапії новозеландської дитячої лікарні Starship.
Старт відбудеться з космодрому на острові Махія в Новій Зеландії, де розташована філія Rocket Lab.
На орбіту на ракеті-носії Electron відправлять 30 супутників від різних компаній з науковою метою.
Гнома висотою 15 см прикріплять до ступені Electron і з його допомогою перевірять нову технологію 3D-друку, яку згодом можуть почати використовувати в космічній промисловості.
Назад фігурка не повернеться, оскільки згорить при вході в атмосферу під час спуску з орбіти.
Гнома Chompski створила новозеландська компанія Weta Workshop. Відправка його в космос відсилає до місії Half-Life 2: Episode Two.
Запуск Electron запланований на 16 листопада, подивитися його можна буде за посиланням.
- Раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, у суботу, 24 жовтня, успішно вивела на орбіту Землі нову партію з 60 супутників, призначених для створення глобальної інтернет-мережі Starlink.