Про це повідомляється на сайті компанії.

Запуск 15-ї за рахунком групи супутників Starlink відбувся об 11:31 за місцевим часом зі стартового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США).

60 інтернет-супутників вивела на орбіту важка ракета-носій Falcon 9.

Варто відзначити, що це вже третій запуск за місяць. Попередні партії супутників були успішно виведені на орбіту 6 і 18 жовтня.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувалася для запусків втретє. Вона успішно приземлилася на автоматичну плавучу платформу Just Read the Instructions, яка знаходиться в Атлантиці.

Супутники Starlink розгорнулися на орбіті приблизно через 1 годину і 3 хвилини після старту.

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020