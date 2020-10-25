Про це повідомляється на сайті компанії.
Запуск 15-ї за рахунком групи супутників Starlink відбувся об 11:31 за місцевим часом зі стартового комплексу космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США).
60 інтернет-супутників вивела на орбіту важка ракета-носій Falcon 9.
Варто відзначити, що це вже третій запуск за місяць. Попередні партії супутників були успішно виведені на орбіту 6 і 18 жовтня.
Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувалася для запусків втретє. Вона успішно приземлилася на автоматичну плавучу платформу Just Read the Instructions, яка знаходиться в Атлантиці.
Супутники Starlink розгорнулися на орбіті приблизно через 1 годину і 3 хвилини після старту.
Liftoff! pic.twitter.com/SUISHSKezJ
— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
Falcon 9’s first stage lands on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/ECFQr2jZnN
— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
Ця місія також ознаменувала 100-й успішний політ ракети Falcon з моменту першого польоту Falcon 1 на орбіту в 2008 році.
У найближчій перспективі компанія SpaceX планує розгорнути групу з 12 тис. супутників для створення повномасштабної мережі, щоб забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в Інтернет в будь-якому куточку планети.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/yJlyu8cLyX
— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020
- Раніше повідомлялося, що електромобіль Tesla Roadster, який раніше запустили в космос, як навантаження під час тестового запуску ракети SpaceX Falcon Heavy, вперше зблизився з Марсом.