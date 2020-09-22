Про це повідомили на сайті організації.
У вівторок, 22 вересня, відбудеться відкриття віртуального засідання Генасамблеї високого рівня, яке почнеться з виступу генсекретаря.
Для участі в засідання в режимі офлайн допустять тільки по одному дипломату від 193 країн. Їх зберуть в залі з урахуванням правил соціального дистанціювання і маскового режиму. Заборонено обійми і рукостискання, як форма вітання.
Глави держав також виступатимуть онлайн. В більшості, це будуть записані виступи.
Більшість запланованих заходів проходитиме віртуально.
Виступи під час загальних дебатів триватимуть до 26 вересня.
У перший день, 22 вересня, очікуються виступи президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї в середу, 23 вересня.
Далі буде дводенна перерва, а всі заходи завершаться вранці 29 вересня.
Варто зазначити, що під час кожної сесії Генасамблеї ООН проводяться сотні зустрічей і заходів, спрямованих на розвиток міжнародних відносин.
За час існування ООН сесії жодного разу не скасовували з 1945 року, але переносили в 2001 році внаслідок теракту 11 вересня в США. Ще одне перенесення сесії, в 1964 році, було викликане фінансовою кризою.
- В червні повідомлялося, що у зв’язку з пандемією коронавірусу, наступну сесію Генеральної асамблеї ООН, яка запланована на 22 – 29 вересня, можуть провести в онлайн-режимі.