22 вересня відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Вперше воно пройде в режимі онлайн.

Про це повідомили на сайті організації.

У вівторок, 22 вересня, відбудеться відкриття віртуального засідання Генасамблеї високого рівня, яке почнеться з виступу генсекретаря.

Для участі в засідання в режимі офлайн допустять тільки по одному дипломату від 193 країн. Їх зберуть в залі з урахуванням правил соціального дистанціювання і маскового режиму. Заборонено обійми і рукостискання, як форма вітання.

Глави держав також виступатимуть онлайн. В більшості, це будуть записані виступи.

Більшість запланованих заходів проходитиме віртуально.

Виступи під час загальних дебатів триватимуть до 26 вересня.

У перший день, 22 вересня, очікуються виступи президента США Дональда Трампа, президента Росії Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї в середу, 23 вересня.

Далі буде дводенна перерва, а всі заходи завершаться вранці 29 вересня.

Варто зазначити, що під час кожної сесії Генасамблеї ООН проводяться сотні зустрічей і заходів, спрямованих на розвиток міжнародних відносин.

За час існування ООН сесії жодного разу не скасовували з 1945 року, але переносили в 2001 році внаслідок теракту 11 вересня в США. Ще одне перенесення сесії, в 1964 році, було викликане фінансовою кризою.