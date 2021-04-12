Про це повідомляє портал The Verge.
“Ні, це помилка і брехня, це клікбейтная стаття, нас не зламали. Згадані дані – цей загальнодоступна інформація профілю з нашого застосунку. Так що відповідь на це питання – однозначне «ні»”, – сказав Девісон журналістам.
Напередодні портал Cybernews повідомив, що база даних SQL з ідентифікаторами користувачів, іменами користувачів, ідентифікаторами Twitter і Instagram і кількістю підписників була розміщена на онлайн-форумі хакерів. При цьому зазначалося, що жодних конфіденційних даних – таких, наприклад, як дані кредитної картки або юридичні документи в опублікованому архіві виявлені не були.
- Раніше повідомлялося, що номер телефону та інші дані засновника Facebook Марка Цукерберга витекли в мережу разом з 533 млн анкетних даних інших користувачів соцмережі в результаті масштабного витоку.
- У компанії пояснили, що дані користувачів Facebook потрапили у відкритий доступ шляхом вилучення інформації з платформи та через функцію імпорту контактів, а не внаслідок хакерської атаки.
- Facebook не сповістив понад 530 мільйонів користувачів, чиї дані опинилися у відкритому доступі через неправомірне використання функції синхронізації контактів.