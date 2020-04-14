Співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора Валерія Шайтанова за підозрою в скоєнні терактів за завданням російських спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook

Уточнюється, що Шайтанова зокрема підозрюють у плануванні вбивства відомого добровольця, учасника бойових дій на Донбасі чеченського походження Адама Осмаєва.

“СБУ зібрала достатньо доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи”, – сказано в повідомленні.

Як розповів голова спецслужби Іван Баканов, Шайтанов, який отримав генеральське звання вже після Революції Гідності, повинен був захищати Україну, однак замість цього працював проти держави.

На думку Баканова, дане затримання є найбільш масштабною операцією по викриттю агента за всю історію української спецслужби.

“Як свідчать матеріали справи, Валерій Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій “А” СБ України, насправді знаходився на агентурному зв’язку під псевдонімом “Бобильов” у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації і проведенні розвідувальних і диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав. Слідство також володіє незаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. дол. США і паспорт громадянина РФ. Як виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів”, – йдеться в повідомленні.