Сьогодні в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років. США і Канада оприлюднили заяви на знак солідарності з народом України.

Так, із заявою виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“З 1932 по 1933 роки тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод – геноцид, покликаний зломити дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато з них діти, а інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії”, – зазначив Трюдо.

Він наголосив, що, попри все, українці вистояли.

“Перед лицем такої жорстокості українці вистояли. Вони твердо трималися за свою мову і культуру, попри всі спроби режиму придушувати та переслідувати їх. У 1991 році, після більш ніж півстолітнього радянського гніту і правління, Україна завоювала незалежність”, – наголосив прем’єр Канади.

“Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу. Ми зобов’язані пам’ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти цю сувору істину і взяти на себе зобов’язання завжди діяти, коли права людини знаходяться під загрозою”, – сказано в заяві.

Трюдо закликав канадців вшанувати пам’ять жертв Голодомору і “визнати той внесок, який українські канадці здійснили в побудову найкращої країни для всіх нас”.

Він також підтвердив “непохитну підтримку вільної та незалежної України”.

Із заявою виступило і посольство США в Україні.

“Ми разом із народом України згадуємо і вшановуємо пам’ять мільйонів невинних українців, які трагічно загинули під час Голодомору 1932-33 років. Голодомор був жахливим злочином сталінського режиму проти українського народу і людяності. Ми пам’ятаємо про цю жахливу трагедію і ніколи про неї не забудемо. Наша пам’ять – найкращий спосіб запобігти подібним трагедіям у світі в майбутньому”, – зазначила у відеозверненні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Вона також підтвердила підтримку України з боку США.

Із заявами виступили й інші країни. Так, у посольстві Великої Британії назвали трагедію Голодомору “одним із найболючіших епізодів в історії України”.

“Сьогодні Україна згадує жертв Голодомору. Ця жахлива трагедія, спричинена діями радянської влади того часу, забрала життя мільйонів невинних людей і залишається одним із найболючіших епізодів в історії України”, – відзначили в посольстві.

“Сьогодні ми вшановуємо мільйони ні в чому не винних українських чоловіків, жінок і дітей, які були жорстоко вбиті під час Голодомору, штучного голоду, організованого тоталітарним комуністичним режимом в 1932-1933 роках. Ми запалюємо свічку на пам’ять про них”, – йдеться у зверненні посольства Швеції в Україні.