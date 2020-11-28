Так, із заявою виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
“З 1932 по 1933 роки тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод – геноцид, покликаний зломити дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато з них діти, а інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії”, – зазначив Трюдо.
Він наголосив, що, попри все, українці вистояли.
“Перед лицем такої жорстокості українці вистояли. Вони твердо трималися за свою мову і культуру, попри всі спроби режиму придушувати та переслідувати їх. У 1991 році, після більш ніж півстолітнього радянського гніту і правління, Україна завоювала незалежність”, – наголосив прем’єр Канади.
“Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу. Ми зобов’язані пам’ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти цю сувору істину і взяти на себе зобов’язання завжди діяти, коли права людини знаходяться під загрозою”, – сказано в заяві.
Трюдо закликав канадців вшанувати пам’ять жертв Голодомору і “визнати той внесок, який українські канадці здійснили в побудову найкращої країни для всіх нас”.
Він також підтвердив “непохитну підтримку вільної та незалежної України”.
Із заявою виступило і посольство США в Україні.
“Ми разом із народом України згадуємо і вшановуємо пам’ять мільйонів невинних українців, які трагічно загинули під час Голодомору 1932-33 років. Голодомор був жахливим злочином сталінського режиму проти українського народу і людяності. Ми пам’ятаємо про цю жахливу трагедію і ніколи про неї не забудемо. Наша пам’ять – найкращий спосіб запобігти подібним трагедіям у світі в майбутньому”, – зазначила у відеозверненні тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
Вона також підтвердила підтримку України з боку США.
Із заявами виступили й інші країни. Так, у посольстві Великої Британії назвали трагедію Голодомору “одним із найболючіших епізодів в історії України”.
“Сьогодні Україна згадує жертв Голодомору. Ця жахлива трагедія, спричинена діями радянської влади того часу, забрала життя мільйонів невинних людей і залишається одним із найболючіших епізодів в історії України”, – відзначили в посольстві.
“Сьогодні ми вшановуємо мільйони ні в чому не винних українських чоловіків, жінок і дітей, які були жорстоко вбиті під час Голодомору, штучного голоду, організованого тоталітарним комуністичним режимом в 1932-1933 роках. Ми запалюємо свічку на пам’ять про них”, – йдеться у зверненні посольства Швеції в Україні.
- У суботу, 28 листопада, в Україні відзначають День пам’яті жертв Голодоморів. У цей день традиційно моляться за померлих, запалюють свічку пам’яті та згадують моторошні події штучного голоду в Україні. #Букви розповіли, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.