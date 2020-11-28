У суботу, 28 листопада, в Україні відзначають День пам’яті жертв Голодоморів. У цей день традиційно моляться за померлих, запалюють свічку пам’яті та згадують моторошні події штучного голоду в Україні.

#Букви розповідають, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною відвідали вранці пам’ятний знак жертвам Голодомору на Михайлівській площі. Після цього вони відправилися в Національний музей Голодомору-геноциду 1932-33 рр. Там їх чекали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Учасники церемонії пройшли жалобною ходою до скульптури “Гірка пам’ять дитинства”, де вшанували пам’ять загиблих під час Голодоморів хвилиною мовчання.

“Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити”, – сказав Зеленський у відеозверненні.

Біля скульптури “Гірка пам’ять дитинства” відправили панахиду за померлими.

До молитви долучилися небайдужі кияни та державні чиновники, зокрема прем’єр Денис Шмигаль.

Впродовж дня до скульптури приносили квіти пересічні люди та відомі політики.

Ближче до вечора до скульптури “Гірка пам’ять дитинства” прибули Петро і Марина Порошенко. Вони піднесли тематичні квіткові композиції.