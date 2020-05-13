Про це в своїй статті пише заступниця директора Євразійського центру Atlantic Council Мелінда Герінг.

За її словами, приводом для розслідування можуть стати спроби Супрун реформувати медичну систему в Україні.

“Ми отримали достовірну інформацію про те, що може бути розпочато розслідування щодо Уляни Супрун, яка відмінно виконувала обов’язки міністра охорони здоров’я і намагалася перебудувати хитку систему охорони здоров’я в Україні. Будь-яке переслідування Супрун або її чоловіка, як громадян США, викликало велике здивування у Вашингтоні та Європі”, – зазначає Герінг.

За її словами, є й інші тривожні ознаки – державна служба, медичні, антикорупційні та фіскальні реформи знаходяться під загрозою. Наприклад, Мелінда Герінг нагадала, що минулого тижня міністр економіки Ігор Петрашко розкритикував систему закупівель ProZorro.

“4 березня світ прийняв до відома, коли Зеленський звільнив більшу частину свого в значній мірі хорошого Кабінету Міністрів. Президент сказав, що хоче результатів, а його перша команда не принесла їх. Справедливо, але він замінив шанованих міністрів на недосвідчених, а прозахідних міністрів – на чиновників, які критикували міжнародні фінансові інститути”, – зазначає Мелінда Герінг.

“Потім він звільнив свого чудового Генерального прокурора. Він замінив Руслана Рябошапку Іриною Венедиктової, політичної приятелькою, яка ніколи не працювала прокурором”, – заявляє Герінг.

За її словами, це призвело до передбачуваних результатів – Венедиктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури.

“Вона скасувала деякі звільнення Рябошапки і заблокувала перевірку іноземними партнерами і громадянським суспільством деяких рішень прокурорів. “Центр протидії корупції” заявив, що її рішення означає наступне: “… представники громадянського суспільства та іноземні партнери не зможуть мати ніякого впливу на прийняття рішень в ГПУ” .