Про це в своїй статті пише заступниця директора Євразійського центру Atlantic Council Мелінда Герінг.

За її словами, приводом для розслідування можуть стати спроби Супрун реформувати медичну систему в Україні.

“Ми отримали достовірну інформацію про те, що може бути розпочато розслідування щодо Уляни Супрун, яка відмінно виконувала обов’язки міністра охорони здоров’я і намагалася перебудувати хитку систему охорони здоров’я в Україні. Будь-яке переслідування Супрун або її чоловіка, як громадян США, викликало велике здивування у Вашингтоні та Європі”, – зазначає Герінг.

За її словами, є й інші тривожні ознаки – державна служба, медичні, антикорупційні та фіскальні реформи знаходяться під загрозою. Наприклад, Мелінда Герінг нагадала, що минулого тижня міністр економіки Ігор Петрашко розкритикував систему закупівель ProZorro.

Читайте також:

Зеленський, МОЗ і популізм. Хто постраждає від згортання медреформи

“4 березня світ прийняв до відома, коли Зеленський звільнив більшу частину свого в значній мірі хорошого Кабінету Міністрів. Президент сказав, що хоче результатів, а його перша команда не принесла їх. Справедливо, але він замінив шанованих міністрів на недосвідчених, а прозахідних міністрів – на чиновників, які критикували міжнародні фінансові інститути”, – зазначає Мелінда Герінг.

“Потім він звільнив свого чудового Генерального прокурора. Він замінив Руслана Рябошапку Іриною Венедиктової, політичної приятелькою, яка ніколи не працювала прокурором”, – заявляє Герінг.

За її словами, це призвело до передбачуваних результатів – Венедиктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури.

“Вона скасувала деякі звільнення Рябошапки і заблокувала перевірку іноземними партнерами і громадянським суспільством деяких рішень прокурорів. “Центр протидії корупції” заявив, що її рішення означає наступне: “… представники громадянського суспільства та іноземні партнери не зможуть мати ніякого впливу на прийняття рішень в ГПУ” .