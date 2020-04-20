Про це повідомляє німецьке видання DW.

Уточнюється, що вже з понеділка, 20 квітня, в Німеччині відкрилися магазини, площа яких не перевищує 800 метрів квадратних. Також відкрилися автосалони, книжкові магазини і майстерні для ремонту автомобілів.

Водночас торгові центри і великі магазини поки залишаться закритими.

У свою чергу вже з 4 травня в Німеччині відкриються школи і професійно-технічні училища.

Також з 4 травня знову відкриються перукарні, проте в них повинна бути забезпечена робота з використанням засобів захисту.

У той же час в Німеччині залишається необхідною мінімальна дистанція в 1,5 метра між людьми в громадських місцях. Крім того, на вулиці як і раніше можна перебувати тільки удвох (виняток працює для членів однієї сім’ї).

Ресторани, кафе, театри, кінотеатри і концертні зали поки залишаються закритими.