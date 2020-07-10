Про це повідомляють #Букви.
В ефірі шоу обговорювалося питання невиплати заробітних плат шахтарям як на приватних, так і на державних шахтах. Під час обговорення цього питання Андрій Герус та нардеп від “Батьківщини” Олексій Кучеренко вели дискусію, зокрема, стосовно імпорту електроенергії з Білорусі та Росії та розподілу коштів державної компанії “Центренерго”.
Герус заявив, що ініціював проведення аудиту на “Центренерго” та розповідав про це докладніше, в цей час Кучеренко та інші учасники шоу неодноразово перебивали його.
У зв’язку з цим Герус звернувся до ведучого з проханням виступити в ролі модератора дискусії, проте Савік Шустер почав тролити нардепа.
Наводимо стенограму діалогу:
Герус: Чому у вас такі гості, які постійно перебивають? Я ж і так у вас в меншості…
Шустер: А що мені робити?
Герус: Модеруйте програму.
Шустер: Модерувати програму? Давайте я зараз буду модерувати програму. Швидше! Швидше! Суть розкажіть. Давайте, швидко. Формулюйте!
Герус: Перебивають мене, а у вас претензії до мене?
Кучеренко знову перебив Геруса.
Герус: Я тоді закінчив.
Після конфліктної ситуації ведучий передав слово кореспондентці Ганні Руденко, яка в той час перебувала на мітингу шахтарів під Офісом Президента, і безпосередньо учасникам мітингу.
“Не знаю, чи чули Ви, але тут дуже обурені шахтарі. Що ви тільки що кричали?”, — сказала Руденко, звернувшись до учасників мітингу.
Після цих слів кореспондентки мітингувальники почали скандувати: “Геруса у відставку!”
Кореспондентка подякувала протестувальникам, після чого крики припинилися.
Варто зазначити, що 100% акцій телеканалу “Україна”, в ефірі якого виходить шоу Шустера, з 2010 року належать групі компаній System Capital Management, власником якої є український олігарх Ринат Ахметов.
На мітингу шахтарів, пряма трансляція з якої транслювалося під час шоу, були присутні переважно співробітники “Добропіллявугілля”. У 2010 році Фонд державного майна уклав договір оренди та концесії державного підприємства “Добропіллявугілля” з компанією ДТЕК. Власником і засновником останньої також є System Capital Management Ахметова.
- Раніше повідомлялося, що 1 жовтня 2019 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії. Першу закупівлю електроенергії з РФ здійснило ТОВ “Юнайтед Енерджі”. Ця компанія у 2019 році уклала кілька контрактів на поставку газу АТ “Дніпроазот”, яка входить в групу “Приват” Ігоря Коломойського.
- За словами нардепа від фракції “Європейська солідарність” Іванни Климпуш-Цинцадзе, нардеп від “Слуги народу” і глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пролобіював поправки до законопроєкту про ядерну безпеку, які дали змогу компанії українського олігарха Ігоря Коломойського здійснити закупівлю дешевої електроенергії з Росії.
- В травні 2020 року ексголова Закарпатської області Геннадій Москаль надав генеральному прокурору ніби докази роботи народного депутата від фракції “Слуги народу” Андрія Геруса на російські та білоруські спецслужби.