Нардепа від "Слуги народу" і голову енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса затролили та вилаяли в прямому ефірі шоу "Свобода слова" з Савіком Шустером.

Про це повідомляють #Букви.

В ефірі шоу обговорювалося питання невиплати заробітних плат шахтарям як на приватних, так і на державних шахтах. Під час обговорення цього питання Андрій Герус та нардеп від “Батьківщини” Олексій Кучеренко вели дискусію, зокрема, стосовно імпорту електроенергії з Білорусі та Росії та розподілу коштів державної компанії “Центренерго”.

Герус заявив, що ініціював проведення аудиту на “Центренерго” та розповідав про це докладніше, в цей час Кучеренко та інші учасники шоу неодноразово перебивали його.

У зв’язку з цим Герус звернувся до ведучого з проханням виступити в ролі модератора дискусії, проте Савік Шустер почав тролити нардепа.

Наводимо стенограму діалогу:

Герус: Чому у вас такі гості, які постійно перебивають? Я ж і так у вас в меншості… Шустер: А що мені робити? Герус: Модеруйте програму. Шустер: Модерувати програму? Давайте я зараз буду модерувати програму. Швидше! Швидше! Суть розкажіть. Давайте, швидко. Формулюйте! Герус: Перебивають мене, а у вас претензії до мене? Кучеренко знову перебив Геруса. Герус: Я тоді закінчив.

Після конфліктної ситуації ведучий передав слово кореспондентці Ганні Руденко, яка в той час перебувала на мітингу шахтарів під Офісом Президента, і безпосередньо учасникам мітингу.

“Не знаю, чи чули Ви, але тут дуже обурені шахтарі. Що ви тільки що кричали?”, — сказала Руденко, звернувшись до учасників мітингу.

Після цих слів кореспондентки мітингувальники почали скандувати: “Геруса у відставку!”

Кореспондентка подякувала протестувальникам, після чого крики припинилися.

Варто зазначити, що 100% акцій телеканалу “Україна”, в ефірі якого виходить шоу Шустера, з 2010 року належать групі компаній System Capital Management, власником якої є український олігарх Ринат Ахметов.

На мітингу шахтарів, пряма трансляція з якої транслювалося під час шоу, були присутні переважно співробітники “Добропіллявугілля”. У 2010 році Фонд державного майна уклав договір оренди та концесії державного підприємства “Добропіллявугілля” з компанією ДТЕК. Власником і засновником останньої також є System Capital Management Ахметова.