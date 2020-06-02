Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко під час засідання комісії 2 червня.
“Звертаються представники ЗМІ з проханням надати коментар щодо призначення виборів в одномандатному виборчому окрузі № 208. Хочу звернути увагу, що на зараз у ЦВК не надходило жодного документа, яким би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата”, – заявив він.
Давиденко уточнив, що в Центральній виборчій комісії зараз немає юридичних підстав для розгляду питання виборів в цьому окрузі.
Однак він зазначив, що зараз у державному бюджеті на 2020 рік відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів: “Питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі має вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів”.
- 23 травня в Києві виявлений застреленим народний депутат України Валерій Давиденко (група “Довіра”).