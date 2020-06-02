Центральна виборча комісія поки не отримувала офіційних документів про смерть народного депутата Валерія Давиденка, тож не може розглядати питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі Чернігівської області.

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко під час засідання комісії 2 червня.

“Звертаються представники ЗМІ з проханням надати коментар щодо призначення виборів в одномандатному виборчому окрузі № 208. Хочу звернути увагу, що на зараз у ЦВК не надходило жодного документа, яким би засвідчував факт дострокового припинення повноважень народного депутата”, – заявив він.

Давиденко уточнив, що в Центральній виборчій комісії зараз немає юридичних підстав для розгляду питання виборів в цьому окрузі.

Однак він зазначив, що зараз у державному бюджеті на 2020 рік відсутнє фінансування на проведення проміжних виборів: “Питання призначення проміжних виборів у 208-му окрузі має вирішуватися комплексно з питанням фінансування цих виборів”.