Данную информацию подтвердили #Буквам источники в Верховной Раде.

О смерти Давыденко также сообщил на своей странице в Facebook нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. По его данным, народного избранника обнаружили мертвым в офисе.

“Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!” – написал Кива.

Валерий Давиденко на досрочных парламентских выборах в 2014 году прошел в Парламент по одномандатному избирательному округу №208 от Всеукраинского аграрного объединения “Заступ”.

В 2019 году он был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208 округу (Черниговская область). Был членом депутатской группы “Довира”.

Входил в состав комитета ВР по вопросам экономического развития.

ОБНОВЛЕНО 20:10:

В депутатской группе “Довира” подтвердили гибель коллеги.

“Сегодня стало известно о трагической гибели нашего коллеги, народного депутата Валерия Давиденко. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются правоохранительными органами. Выражаем свои соболезнования родным и близким! Светлая память…” – говорится в сообщении на Facebook-странице группы.

О гибели Давиденко сообщил и нардеп восьмого созыва Владислав Голуб.

“Убили Валеру Давиденко. Мой коллега по прошлому созыву. Депутат этого созыва. Мощный аграрий из Черниговской области. Он был (не могу писать “был”, не верю) замечательным человеком и хорошим товарищем… Помню Валеру как жизнерадостного парня, успешного бизнесмена, поэтому в версию самоубийства просто не верю и не поверю…”, – подчеркнул он.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook подтвердил, что тело Давиденко было обнаружено в его офисе в Киеве.

“Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давиденко со смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговской области. В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия”, – рассказал Геращенко.

Он уточнил, что полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии трагического инцидента.