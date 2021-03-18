Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що заморська територія Гібралтар першою в світі завершила вакцинацію проти коронавірусу всього дорослого населення, що проживає на його території.

Про це повідомляє The Washington Post.

На цій території проживає близько 30 000 чоловік. Незважаючи на те, що щільність Гібралтару робила його особливо уразливим для поширення коронавірусу, це також означало, що при розподілі доз вакцини було мало логістичних перешкод.

А його невеликий розмір, можливо, також сприяв тому, що переважна більшість жителів прагнула пройти вакцинацію, що полегшило виїзд за межі території вперше майже за рік.

Завдяки кампанії по вакцинації, багато аспектів життя Гібралтару вже повернулися в нормальне русло. Знову відкрилися школи, бари і кафе, поновилися футбольні матчі.

За даними видання, хоча Хенкок охарактеризував Гібралтар як “першу країну в світі, що завершила всю свою програму вакцинації дорослих”, це не зовсім так: ще менший Ватикан також претендує на цей титул.