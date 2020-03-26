Через спалах коронавірусу в світі активізувалися вчені і дослідники, які намагаються знайти хто вакцину, а хто ефективні ліки від COVID-19. До цих перегонів підключився і президент США Дональд Трамп, який днями заявив, що поєднання препаратів гідроксихлорохіну і азитроміцину "може бути дуже хорошим" для лікування коронавірусу.

#Букви розбиралися, чи так це.

Так, раніше на пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що “поєднання гідроксихлорохіну та азитроміцину може бути дуже, дуже хорошим (для лікування COVID-19)”.

При цьому є дослідження, які закликають медиків бути пильними, адже у світі немає достовірних досліджень, які б показали 100% ефективність комбінації даних препаратів.

Китайське дослідження

Видання Bloomberg зазначає, що дослідники з Чжецзянського університету протестували ліки від малярії – гидроксихлорохин, які президент Дональд Трамп рекламував як засіб від коронавірусу, на групі з 30 пацієнтів, хворих на COVID-19. Половина пацієнтів отримувала препарат гідроксихлорохін, і у 13 з них тест на коронавірус був негативним після тижня лікування. З 15 інших пацієнтів, які не отримували гидроксихлорохин, у 14 – негативний результат на вірус.

Варто зазначити, що результати даного дослідження не можуть бути статистично значущими, через те, що група піддослідних пацієнтів повинна бути хоча б у десятки разів більшою.

Французське дослідження

Команда французьких вчених під керівництвом Дідьє Рауля провела дослідження препарату “Плаквеніл” (гідроксихлорохін) в поєднанні з антибіотиком азитроміцином.

Для дослідження взяли шість пацієнтів, у яких не було симптомів, у 22-х були симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів і вісім осіб мали симптоми інфекції нижніх дихальних шляхів.

“Було виявлено, що хлорохін та гідроксихлорохін ефективні на SARS-CoV-2 і ефективні у китайських пацієнтів з COVID-19 … З початку березня по 16 березня французькі пацієнти щодня отримували 600 мг гідроксихлорохіну. У них щоденно брали мазки для аналізу, аби простежити вірусне навантаження на організм. Залежно від клінічної картини до лікування додавали азитроміцин. Результат лікування перевірявся на шостий день терапії”, – йдеться у дослідженні.

У висновку зазначається, що на 6-й день ПЛР-негативними були 70% пацієнтів, які отримували гідроксихлорохін і 12,5% – з контрольної групи, що одержували стандартне лікування. З 70% (20 осіб) шість пацієнтів отримували ще й азітроміцин – всі вони (100%) були ПЛР-негативними на 6-й день. 14 пацієнтів, які отримували тільки гідроксихлорохін, ПЛР-негативними були 57,1% на шостий день лікування.

США

Варто зазначити, що на сайті Центру по контролю і профілактиці захворювань в США є опис гідроксихлорохіну.

“Гідроксихлорохін і хлорохін є ліками, що відпускаються за рецептом, які призначаються для лікування малярії та деяких запальних станів. Хлорохін використовується для лікування малярії та хіміопрофілактики, а гідроксихлорохін – для лікування ревматоїдного артриту, червоної вовчанки та шкірної порфірії. Обидва препарати мають активність in vitro (у пробірці) проти SARS-CoV, SARS-CoV-2 та інших коронавірусів. Дослідження в Китаї показало, що лікування хлорохіном пацієнтів з COVID-19 мало клінічну та вірусологічну перевагу”.

На підставі обмежених даних in vitro і окремих випадків, хлорохін або гідроксихлорохін в даний час рекомендуються для лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 в декількох країнах, зазначають в Центрі.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо на брифінгу заявив, що через збільшення числа інфікованих в Нью-Йорку планується почати клінічне випробування експериментальної лікарської терапії, використовуючи антитіла, виділені з плазми людей, які одужали від вірусу.

При цьому він підкреслив, що федеральний уряд “розчистив дорогу” для експериментів з гідроксихлорохіном та антибіотиком Zithromax (загальна назва азитроміцин) в якості лікування COVID-19.

Хоча Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США відкрило шлях для експериментів з цими препаратами, в даний час не існує схвалених FDA ліків, спеціально призначених для лікування пацієнтів з COVID-19, повідомляє телеканал NBC.

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Думка лікаря

В коментарі #Буквам асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ілля Бурлаченко заявив: “Зараз тільки почали досліджувати хлорохін на коронавірус і поки ніяких наукових серйозних даних немає. Він дійсно використовується в країнах, де є важкі пацієнти, але він використовується off label – це, коли препарат використовується не за прямим показанням, без достатньої доказової бази, просто тому, що іншого виходу немає”.

За його словами, гідроксихлорохін (“Плаквеніл”) використовується і в ревматології як цитостатик, і можливий механізм його дії – це пригнічення імунних клітин, аби не було цитокінового шторму, що дуже важливо у важких пацієнтів.

“У важких пацієнтів спостерігається сильне ураження легень і імунна система просто вбиває всі клітини без розбору. Легені пошкоджуються не вірусом, а імунною системою, яка намагається вбити заражені клітини. Виділяються цитокіни – речовини, які активно стимулюють імунну систему. І в даному випадку гідроксихлорохін застосовується як цитостатик, тобто препарат, який пригнічує відповідь імунної системи.

Вірус, потрапляючи в клітину, оживає. Він впорскує свою РНК, яка вбудовується в ДНК клітини і використовує білок для репродукції вірусних частинок. Вірусні білки з’являються на поверхні клітини. І імунна система за цими новими білками може зрозуміти, що клітина заражена. Коли повністю уражені легені, приходить імунна система і починає усі ці клітини руйнувати і тоді легені перестають працювати. Ось чому таких пацієнтів підключають до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації. І тут проблема в тому, що нам потрібна імунна система, щоб убити вірус, а з іншого боку – імунна система заважає, бо вона все руйнує”, – розповідає Ілля Бурлаченко.

За його словами, спиратися на дані, де для дослідження взяли +30 пацієнтів, досить сумнівно.

“Через кілька місяців при більш великому застосуванні комбінації цих препаратів може вийти так, що на тисячах пацієнтів ці ліки не працюють”, – зазначає він.

Ілля Бурлаченко підкреслює, що після заяв Трампа препарат гідроксихлорохін почали розкуповувати, і в Україні його немає.

“І виходить, що його накупили люди, яким він не потрібен, а пацієнти з ревматологічними захворюваннями, яким він також необхідний, тепер не можуть його придбати. Тобто в даному випадку з подібними висловлюваннями треба бути акуратним і не забувати, що є група пацієнтів, для яких такий препарат є життєво важливим”, – підсумував Ілля Бурлаченко.

Нагадаємо, що в даний час немає вакцини проти COVID-19.