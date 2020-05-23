Про це повідомляє CNN.

Компанія орендує автомобілі з 1918 року і пережила Велику депресію, зупинку виробництва автомобілів в США під час Другої світової війни та численні потрясіння цін на нафту.

Оголошуючи про банкрутство, в компанії заявили, що Hertz має намір залишитися в бізнесі, реструктурувавши свої борги і створюючи фінансово більш здорову компанію.

“Вплив COVID-19 на попит на поїздки був раптовим і драматичним, що призвело до різкого зниження виручки і майбутніх замовлень компанії”, – йдеться в заяві Hertz.

Зазначається, що реєстрація банкрутства Hertz є найгучнішим банкрутством, викликаним кризою коронавірусу, який також викликав банкрутства національних рітейлерів, таких як JCPenney, Neiman Marcus і J.Crew, поряд з деякими енергетичними компаніями, такими як Whiting Petroleum і Diamond Offshore Drilling.

При цьому, жодна з цих компаній не мала такої великої частки в своїй галузі, як Hertz, яка поряд з конкурентами Avis Budget (CAR) та приватним підприємством Enterprise домінує в індустрії оренди автомобілів.