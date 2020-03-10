Про це повідомляє Business Insider Nordic.
У повідомленні сказано, що раніше Медоуза сповістили, що 12 днів тому, на Конференції консервативних політичних дій, він, можливо, контактував з людиною, чиї аналізи на COVID-19 виявилися позитивними.
Ця конференція проходила в кінці лютого.
Медоуз буде перебувати на карантині до середи.
Тест на наявність коронавірусної інфекції у чиновника дав негативний результат.
- Раніше американський сенатор Тед Круз помістив себе на самокарантин через взаємодію з людиною, у якого пізніше виявили китайський коронавірус.