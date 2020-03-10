Голова апарату Білого дому Марк Медоуз помістив себе на карантин після можливого контакту із зараженим коронавірусом.

Про це повідомляє Business Insider Nordic.

У повідомленні сказано, що раніше Медоуза сповістили, що 12 днів тому, на Конференції консервативних політичних дій, він, можливо, контактував з людиною, чиї аналізи на COVID-19 виявилися позитивними.

Ця конференція проходила в кінці лютого.

Медоуз буде перебувати на карантині до середи.

Тест на наявність коронавірусної інфекції у чиновника дав негативний результат.