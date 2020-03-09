Американський сенатор Тед Круз помістив себе на самокарантин через взаємодію з людиною, у якого пізніше виявили китайський коронавірус.

Про це повідомляється в матеріалі видання Vice.

Уточнюється, що крім сенатора Теда Круза відправив себе на самокарантин також член палати представників Пол Госар.

Політики тиснули руку на конференції консервативних політичних рухів людині, яка пізніше була госпіталізована з китайським атиповим коронавірусом.

В той же час Госар і Круз є першими членами Конгресу США, які зіткнулися з коронавірусом.

Президент США Дональд Трамп також виступав на конференції і обмінявся рукостисканням з людиною, яка в свою чергу заявила, що була в прямому контакті з зараженим коронавірусом. Однак Трамп заявив, що його не турбує ймовірність зараження.

Сенатор Тед Круз розповів, що на даний момент почувається здоровим.

“Медики повідомили мені, що ймовірність передачі від іншої людини мені була надзвичайно мала. Але щоб заспокоїти всіх, я вирішив залишитися у себе вдома в Техасі на цьому тижні, поки не пройде повних 14 днів з моменту взаємодії”, – написав він на своїй сторінці в Twitter.

У свою чергу Госар також заявив, що не помічає у себе симптомів, але тим не менше залишиться у себе вдома на самокарантіне на 14 днів.