Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів про свої взаємини з головою Офісу Президента Андрієм Богданом.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.



Зокрема, Діденко підтвердив, що був знайомий з Богданом ще з часів його роботи в політичній партії “Наша Україна” у 2007 році.

Водночас він розповів, що спілкувався з Богданом кілька разів, коли той став головою Офісу Президента.

“Кілька разів ми комунікували в форматі робочих нарад, зокрема, з приводу роботи над проєктом Виборчого кодексу”, – говорить голова ЦВК.

При цьому Діденко заявив, що не говорив з Андрієм Богданом з приводу відбору членів Центральної виборчої комісії.

“Яким чином відбувався відбір кандидатів на рівні Офісу Президента або безпосередньо Президентом, мені невідомо”, – стверджує він.

Також голова ЦВК заявив, що нічого не знає про спілкування Богдана з ексголовою Державного бюро розслідувань Романом Трубою.

“У нас же немає з ним настільки тісних відносин, щоб зателефонувати і поцікавитися справами”, – сказав Діденко.