Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко порадив не пропонувати йому хабарі, а краще спрямовувати грошові кошти на благодійність.

Відповідний пост чиновник оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, коментуючи інформацію про затримання людей, які пропонували йому 5 млн доларів неправомірної вигоди.

“Після призначення головою Фонду держмайна, трохи більше трьох місяців тому, я одразу ж написав допис: “якщо до вас приходять посередники і пропонують зі мною домовитись – не будьте лохами, не вірте, грошей не давайте. Передавайте на благодійність”, – наголосив Сенниченко.

Він нагадав, що раніше були затримані співробітники Фонду, які за грошову винагороду намагалися передати ексклюзивну інформацію про об’єкти, що приватизуються. Тепер же спільно з НАБУ відбулася “спецоперація із затримання діячів”, які намагалися дати голові ФДМ хабар у розмірі 5 млн доларів.

У зв’язку з цим Сенниченко звернувся до бажаючих “вирішувати” певні питання за гроші та закликав їх “заспокоїтися”.

“Отже “рєшатєлі” – заспокойтеся та зупиніться! Ваш час пройшов! Всім, хто дзвонить з проханням про якийсь конкретний об’єкт, повідомляю – слідкуйте за веб-сайтом, вся інформація про об’єкти приватизації, графіки, тізери на веб-сайті. До речі, який через тиждень буде оновлено”, – зазначив він.

Сенниченко також закликав не намагатися влаштувати через нього будь-кого на роботу до Фонду.

“Стосовно призначення на ту чи іншу посаду, в тому числі і у Фонд держмайна – я призначив собі заступників, яким я довіряю, далі вони проводять конкурси, і конкурсна комісія і заступники обирають собі свою команду, тому не намагайтеся влаштувати когось у ФДМУ через мене! Я довіряю своїм заступникам і нікого до них в підпорядкування не влаштовую”, – написав він.

Варто відзначити, що ще в жовтні Сенниченко оприлюднив пост про перший тиждень роботи на посаді голови Фонду держмайна. Тоді він також наголосив, що “домовлятися” з ним за гроші не має сенсу.

“Про “порєшать” – у мене вже є інформація, що хтось десь там розказує, що можна домовитися, щось там “передати до керівництва”. Навіть не сумніваюся, що потоки за інерцією кудись ідуть. Товариші, не будьте “лохами” – краще фінансуйте благодійні проекти”, – писав тоді Сенниченко.