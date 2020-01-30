Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку пропонували 5 млн доларів неправомірної вигоди в обмін на призначення "потрібної" людини директором Одеського припортового заводу (ОПЗ).

Про це поінформували в прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

Варто відзначити, що розслідування було розпочато за заявою самого голови ФДМУ в листопаді 2019 року.

29 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили “на гарячому” трьох осіб під час передачі частини хабаря в розмірі 50 тис. доларів США голові Фонду держмайна України.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Як встановило слідство, затримані запропонували Сенниченку 5 млн доларів США “в обмін на призначення на посаду директора ПАТ “Одеський припортовий завод” (99,5 % акцій належать державі) наперед визначеної особи”.

“За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов’язаних із ініціаторами корупційного злочину”, – уточнили в НАБУ.

Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами протягом року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу в 50 тис. доларів їх і викрили детективи НАБУ.