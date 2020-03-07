Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова подала позов про захист честі і ділової репутації через статтю на сайті видання "Українська правда".

Про це вона поінформувала на своїй сторінці в Facebook.

Стаття під назвою “Спрут Авакова: Як “тимчасовий міністр” нарощує свій вплив у силовому блоці” вийшла 28 січня цього року. Як автор в ній вказаний Центр протидії корупції.

Серед іншого, в статті говорилося, що чоловік Венедіктової Денис Колесник нібито “має величезний вплив на роботу ДБР”. Це та інші твердження, що стосуються роботи Бюро, і стали приводом для позову “Про захист честі, гідності, ділової репутації, спростування недостовірної інформації”.

Він поданий до Печерського районного суду Києва. В якості відповідачів вказані “Українська правда”, редактор-засновник видання Олена Притула і ЦПК.

Венедіктова наголосила, що має намір “встановити справедливість”. Сума позову становить 150 тисяч гривень.

“Окреслюю соціальну мету: 1. Показати (і робити це системно), що брехати має стати економічно невигідним. І зупинити спотворення самої ідеї контролю громадянського суспільства за владою. Честь і гідність – це базові принципи. Власна позиція і непродажність. Праця і сплачення податків. І моральний стрижень, щоб чітко знати, що ти віддаєш державі і за що ти маєш в неї питати і вимагати. 2. Мені достатньо встановити справедливість. Сума позову – 150 тисяч гривен – порівну від кожного відповідача”, – написала Венедіктова.

Очільниця ДБР також закликала користувачів Мережі вносити пропозиції, “куди/кому перерахувати кошти, в разі якщо позов буде задоволено”.