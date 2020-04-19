У Херсоні в Свято-Духівському кафедральному соборі (УПЦ МП) під час великодніх богослужінь зафіксували порушення карантину.

Про це повідомили в обласній поліції.

“Правоохоронці помітили, що віруючі починають накопичуватися. Поліцейські негайно підійшли, провели бесіду з парафіянами і священнослужителями, після чого заходи продовжилися з дотриманням необхідної дистанції”, – йдеться в повідомленні.

Інформацію зареєстрували в Корабельному відділенні поліції в журнал Єдиного обліку. Проводиться перевірка для прийняття правового рішення.

Місцеве видання “Міст” пише, що в літургії брав участь глава Херсонської облради Владислав Мангер.

“Опівночі священики водили хресний хід навколо храму, здійснювали всі свої обряди, причому, не забороняли парафіянам збиратися натовпом як біля храму, так і всередині. Поліції, яка б робила зауваження людям, які піддавали себе і оточуючих на небезпеку, помітно не було. Швидше за все, це пов’язано з тим, що разом з російськими священнослужителями в цю ніч в соборі молився голова облради Владислав Мангер “, – йдеться в матеріалі.

Його автомобіль стояв під храмом, а навколо собору ходили його охоронці.

Агентство “Укрінформ” пише, що цю інформацію підтвердили в пресслужбі Херсонської облради.

“Голова облради був на службі, відвідування храму він вважав для себе надважливим”, – відзначили в прес-службі.