Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
За добу зафіксовано 343 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 330 випадків;
- Волинська область — 150 випадків;
- Дніпропетровська область — 110 випадків;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 211 випадків;
- Закарпатська область — 182 випадки;
- Запорізька область — 131 випадок;
- Івано-Франківська область — 480 випадків;
- Кіровоградська область — 245 випадків;
- м. Київ — 801 випадок;
- Київська область — 304 випадки;
- Львівська область — 245 випадків;
- Луганська область — 24 випадки;
- Миколаївська область — 37 випадків;
- Одеська область — 112 випадків;
- Полтавська область — 61 випадок;
- Рівненська область — 308 випадків;
- Сумська область — 83 випадки;
- Тернопільська область — 390 випадків;
- Харківська область — 67 випадків;
- Херсонська область — 63 випадки;
- Хмельницька область — 47 випадків;
- Чернівецька область — 889 випадків;
- Черкаська область — 151 випадок;
- Чернігівська область — 12 випадків.
Всього з початку 2020 року надійшло 17 368 повідомлень про підозру на COVID-19.
- 18 квітня повідомлялося, що в Україні за добу зафіксували 444 нових випадків коронавірусу COVID-19.