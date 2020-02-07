Як повідомлялося раніше, за підсумками кокусів Демократичної партії США в штаті Айова попередньо лідирує наймолодший кандидат — 38-річний Піт Буттіджіч. Його найближчий суперник — 78-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс.

Довідка. Кокуси в США — це зібрання прихильників або членів політичної партії, на яких за кандидатів голосують підняттям рук або за допомогою бюлетенів. Хоча Айова — лише один з 50 штатів США, вважається, що результат тутешніх кокусів важливі для партійних виборів по всій країні. Наступний етап виборчої гонки в США — праймеріз в Нью-Гемпширі — відбудеться 11 лютого.

Пітер Пол Монтгомері Буттіджіч — американський політик й колишній офіцер військово-морської розвідки США. Мер міста Саут-Бенд в 2012-2020 роках. Буттіджіч — християнин. Він був хрещений як католик в дитинстві.

У 2015 році, під час інтерв’ю газеті South Bend Tribune, Буттіджіч оголосив, що він гей. У грудні 2017 року він оголосив про свої заручини з Частеном Глезманом, вчителем середньої школи. Вони вступили в шлюб в 2018 році.