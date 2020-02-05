Про це повідомляє видання The New York Times.

Так, за підсумками обробки 71 % результатів Буттіджич отримав 26,8 % голосів делегатів.

Його найближчий суперник – 78-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс набирає 25,2 %.

На третьому місці – 70-річна сенатор США від Массачусетса Елізабет Уоррен з 18,4 %. А колишній віце-президент США, 77-річний Джо Байден займає четверте місце з 15,4 % голосів.

Варто відзначити, що Демократична партія майже добу не могла підвести підсумки кокусів в Айові. У політсилі пояснювали це збоєм у мобільному додатку, що використовується для підрахунку голосів. У партії наголошували, що це не пов’язано із зовнішнім втручанням.

“Ми виявили невідповідності в поданні результатів. Це просто питання звітності. Додаток працює, і це не злом. Основоположні дані голосування на папері є надійними, і для публікації результатів просто потрібен час”, – заявила директор із комунікацій Демократичної партії Айови Менді МакКлюр.

Як зазначає американський телеканал CNN, результати є дуже позитивними для 38-річного Буттіджича – колишнього мера міста Саут-Бенд (штат Індіана). Вони дають йому можливість заявити про себе на початку праймеріз і кокусів у США.

Якщо Буттіджич виграє вибори, він стане першим американським президентом-відкритим геєм.

Після оголошення перших результатів кокусів Буттіджич заявив, що в США прийшов час для нового покоління політичних лідерів, а також що відсутність у нього досвіду роботи в Вашингтоні робить його ідеальним кандидатом.

Кокуси в США – це зібрання прихильників або членів політичної партії, на яких за кандидатів голосують підняттям рук або за допомогою бюлетенів.

Хоча Айова – лише один із 50 штатів США, вважається, що результат тутешніх кокусів важливий для партійних виборів по всій країні.

Наступний етап виборчої гонки в США – праймеріз у Нью-Гемпширі – відбудеться 11 лютого.

ДОВІДКА. Пітер Пол Монтгомері Буттіджич – американський політик і колишній офіцер військово-морської розвідки США. Мер міста Саут-Бенд в 2012-2020 роках.

Буттіджич – випускник Гарвардського університету. З 2007 по 2010 рік він працював у консалтинговій фірмі McKinsey and Company.

Служив офіцером розвідки в Військово-морському резерві США з 2009 по 2017 рр., де отримав звання лейтенанта. У цьому званні він служив в Афганістані.

У січні 2019 року Буттіджич оголосив, що збирається висуватися кандидатом від Демократичної партії на посаду президента США на виборах 2020 року. Його політична платформа включає в себе підтримку загальнодоступної медицини, захист навколишнього середовища, більш жорстке законодавство щодо купівлі вогнепальної зброї, прийняття федерального законодавства, що забороняє дискримінацію на роботі стосовно представників ЛГБТ, боротьбу з нерівністю і бідністю.

Буттіджич – християнин. Він був хрещений як католик у дитинстві.

У 2015 році, під час інтерв’ю газеті South Bend Tribune, Буттіджич оголосив, що він гей. У грудні 2017 року він оголосив про свої заручини з Частеном Глезманом, вчителем середньої школи. Вони одружилися в 2018 році.