Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

“Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні”, – заявив Смолій.

Раніше повідомлялося, що група народних депутатів з фракції “Слуга народу” в середу, 1 липня, зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським для обговорення ряду питань, серед яких і звільнення голови Національного банку Якова Смолія, який заявляв про свій намір працювати на своїй посаді до 2025 року.