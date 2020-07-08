Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

“Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету міністрів України щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха… Питання буде розглянуте сьогодні на засіданні уряду”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лісомисливські господарства зможуть здійснити вирубку погорілого лісу та почати рекультиваційні роботи. За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.

Директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександр Чалий повідомив, що сьогодні проведено аеророзвідку території лісу, де виникла пожежа, та визначено 15 осередків горіння хвойної підстилки.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації). Госпіталізовано до лікарень м. Сєвєродонецька та смт Новоайдар – по 7 людей.

“Для прийняття на тимчасове розміщення громадян, що залишились без даху над головою, підготовлені два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб. Усі постраждалі перебуватимуть у комфортних умовах та отримуватимуть належне харчування, необхідну медичну та психологічну допомогу”, – наголосив Гайдай.

Крім того, внаслідок пожежі у селищах Олександрівка та Смолянинове 1000 абонентів перебувають без електропостачання. Без газопостачання 1291 абонент у Смоляниновому, Гречишкиному, Новоахтирці та Олександрівці Новоайдарського району.

За інформацією ДСНС, станом ранок 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове.

“О 16 год. 7 липня через пориви вітру до 20 м/с змінних напрямків пожежа розповсюдилася на територію с. Смолянинове. Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу “Вовче озеро” 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено”, – йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлові будинки і пошкоджено 36, також знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Загинуло 4 особи та 8 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб і 201 одиницю техніки, зокрема від ДСНС 638 людей особового складу і 140 одиниць техніки, у тому числі два літаки Ан-32П.

У штабі ООС повідомили, що військовослужбовці Збройних сил допомагають боротися з вогнем. Для боротьби з вогнем залучено тільки підрозділи, які перебувають у резерві та в районах відведення. Також залучено тилові частини та військові пожежні команди.

“Задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої й безпілотні літальні апарати. Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів і 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучено для ліквідації пожежі та її наслідків”, – зазначили у штабі.

Представник омбудсмана у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський надав інформацію про постраждалих внаслідок лісових пожеж.

За його словами, у ніч на 8 липня в лікарні помер чоловік 1962 року народження, який у тяжкому стані перебував у реанімації з термічними опіками. Уночі до місцевої лікарні нікого не доставляли.

Загалом у місцевій лікарні перебувають 27 осіб, з них 17 дітей, за словами лікарів, їхній стан стабільний.

Також на місце події вже прибули глави секретар РНБО Олексій Данілов, МВС Арсен Аваков, ДСНС Микола Чечоткін, Національної поліції Ігор Клименко.

“Зранку із секретарем РНБО, головами ДСНС, НПУ працюємо на місці лісових пожеж поблизу Сєвєродонецька в оперативному штабі,здійснили повітряний моніторинг районів займання”, – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.