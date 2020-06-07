Про це він написав у Facebook.

За словами Епіфанія, зішестя Святого Духа на апостолів має велике значення, тому що воно знаменує створення Церкви Христової, тому це свято ще називають Днем народження Церкви. Він нагадав, що Православна церква Україна поступово відновлює богослужіння за участю віруючих.

“Бог є гостинним до людини і завжди чекає нас та щедро приймає. Він кличе кожного із вас до Свого Дому, до храму, щоби розділити радість особливої присутності Божої, подихом благодаті торкнутися вашої душі та скерувати хід думок й ставлення до життя у правильному напрямку”.

“Сьогодні ми по-особливому прославляємо Бога, в Трійці Єдиного, і просимо благодаттю Святого Духа наповнити наші серця і душі. Як Трійця перебуває у спілкуванні любові між Собою, так і нас Бог закликає до спілкування між собою та з Триєдиним Богом – Отцем, Сином і Святим Духом. Тож нехай цей заклик стане рушійною силою для кожного із вас”, – сказав митрополит Епіфаній.