Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Кохан зазначив, що спочатку у нього з’явився сухий кашель, після чого зробив тест на коронавірус.

Сьогодні, 11 квітня, він отримав “позитивний” результат тесту.

“На жаль, сьогодні отримав результати тесту ПЛР. Результат позитивний. Але на щастя рішення про тестування було правильним, тому самоізолюємося до повного одужання”, – написав він.

Чиновник зазначив, що подав у епідеміологічну службу список всіх контактних осіб для прийняття всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу.

Тепер голова РДА працюватиме з дому.

Наразі у Рівненській області 103 випадки зараження.