Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
Зокрема, станом на 9:00 11 квітня в Україні зафіксовано 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Наразі вже 79 пацієнтів одужало (10 квітня тих, хто одужав було 61). Летальних випадків на 11 квітня – 73 (10 квітня було 69).
Ситуація по областях на 11 квітня наступна:
- Вінницька область — 151 випадок;
- Волинська область — 52 випадки;
- Дніпропетровська область — 55 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 74 випадки;
- Закарпатська область — 60 випадків;
- Запорізька область — 64 випадки;
- Івано-Франківська область — 274 випадки;
- Кіровоградська область — 106 випадків;
- м. Київ — 396 випадків;
- Київська область — 149 випадків;
- Львівська область — 96 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 0 випадків;
- Одеська область — 51 випадок;
- Полтавська область — 24 випадки;
- Рівненська область — 103 випадки;
- Сумська область — 69 випадків;
- Тернопільська область — 208 випадків;
- Харківська область — 8 випадків;
- Херсонська область — 28 випадків;
- Хмельницька область — 18 випадків;
- Чернівецька область — 409 випадків;
- Черкаська область — 93 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 10 квітня було зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.