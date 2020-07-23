Про це він написав у Facebook.

За словами Шабуніна, будинок підпалили сьогодні вночі. Ніхто не постраждав.

“Нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для “аваківськіх” експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання”, – написав Віталій Шабунін.

Він також покликав до себе журналістів, щоб вони висвітлили подію.

“Хочемо ще раз нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів”, – зазначив Шабунін.

“Як християнин, благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше”.