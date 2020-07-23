Про це він написав у Facebook.
За словами Шабуніна, будинок підпалили сьогодні вночі. Ніхто не постраждав.
“Нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для “аваківськіх” експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання”, – написав Віталій Шабунін.
Він також покликав до себе журналістів, щоб вони висвітлили подію.
“Хочемо ще раз нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів”, – зазначив Шабунін.
“Як християнин, благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше”.
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- Раніше глава “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін та нардеп Олександр Дубінський посварилися в прямому ефірі. Зокрема, Шабунін заявив, що Дубінський блокував проекту закону про скасування недоторканності через те, що “переживав за свої 19 квартир”.