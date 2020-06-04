Про це повідомила Судова влада України.
Як повідомлялося раніше, в серпні 2019 року ексміністерка охорони здоров’я (1999-2000, 2012-2014), підозрювана в розтраті бюджетних коштів, повернулася в Україну та одразу була затримана.
28 серпня Печерський районний суд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Також була визначена сума застави в 6 млн грн.
Адвокати Богатирьової оскаржили це рішення. Сьогодні, 4 червня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського суду.
“За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що приймаючи таке рішення суд виходив з того, що прокуратурою Києва були допущені грубі порушення норм Кримінально-процесуального Кодексу України в частині належного вручення повідомлення про підозру, в слідчим суддею Печерського суду не було вжито заходів для усунення цих порушень
- Нагадаємо, 29 серпня Богатирьова вийшла на свободу після внесення застави народним депутатом Вадимом Новинським. На даний момент вона перебуває під слідством у відкритому Генпрокуратурою справі про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу — “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”). Їй, зокрема, закидали розтрату 63,5 млн грн при закупівлі в 2011-2013 роках імунобіологічних препаратів, ліків, медвиробів і обладнання за істотно завищеними цінами.
- У березні 2020 року Раїса Богатирьова засвітилася в ресторані в центрі Києва.