Відповідні документи опублікувало видання “Апостроф”.
Опубліковані документи не мають вихідних даних, тому невідомо – чи мають вони юридичну силу.
В одному з документів зазначено, що Нефьодову і його заступникам погодили надбавки в розмірі 300% від окладу за “інтенсивність праці”, а також – за “виконання особливо складної роботи”.
У вересні та жовтні 2019 року Нефьодов отримував надбавки за ті ж заслуги в розмірі 200%.
Сам голова митної служби не прокоментував цю публікацію.
У коментарях до одного з постів на особистій сторінці в Facebook Нефьодов написав, що його середня зарплатня з усіма надбавками – 72 тисячі гривень на місяць.
Також він поскаржився, що з березня з нього зняли надбавки з подачі екс-міністра фінансів Ігоря Уманського.
- Під час роботи на посаді голови Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова.