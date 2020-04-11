Голові митної служби Максиму Нефьодову погодили надбавки до зарплати в розмірі 300% до окладу на 2020 рік.

Відповідні документи опублікувало видання “Апостроф”.

Опубліковані документи не мають вихідних даних, тому невідомо – чи мають вони юридичну силу.

В одному з документів зазначено, що Нефьодову і його заступникам погодили надбавки в розмірі 300% від окладу за “інтенсивність праці”, а також – за “виконання особливо складної роботи”.

У вересні та жовтні 2019 року Нефьодов отримував надбавки за ті ж заслуги в розмірі 200%.

Сам голова митної служби не прокоментував цю публікацію.

У коментарях до одного з постів на особистій сторінці в Facebook Нефьодов написав, що його середня зарплатня з усіма надбавками – 72 тисячі гривень на місяць.

Також він поскаржився, що з березня з нього зняли надбавки з подачі екс-міністра фінансів Ігоря Уманського.