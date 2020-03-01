Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Рішення журі було оголошено в суботу, 29 лютого.

Стрічку “Зла не існує” зняв іранський незалежний режисер Мохаммад Расулоф. В основі сюжету – історії чотирьох чоловіків про непростий людський вибір. Один з них зразковий сім’янин, який має таємницю. Другий не уявляє, що може вбити людину (але повинен це зробити). Третій планує зробити пропозицію коханій, проте його планам судилося змінитися. Ще один чоловік – лікар, який не може займатися медициною і вважав за краще самітництво. Всі чотири історії зачіпають теми моралі, особистої свободи і смертної кари.

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Як повідомляє британське агентство ВВС, Расулоф не зміг бути присутнім на церемонії нагородження, оскільки з 2017 року йому з політичних причин заборонений виїзд з Ірану. Нагороду отримала дочка режисера.

The Golden Bear of the 70th #Berlinale goes to “Sheytan vojud nadarad” (There Is No Evil) by #MohammadRasoulof! pic.twitter.com/U8CnR15TTS — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

Другий за значимістю приз (гран-прі журі) отримав американський фільм Елізи Хіттман “Ніколи, рідко, іноді, завжди”.

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Південнокорейський кінорежисер Хон Сан Су отримав “Срібного ведмедя” як кращий режисер за фільм “Жінка, яка бігла”.

Нагороди за кращу роль отримали німкеня Паула Бер (“Ундіна”) та італієць Еліо Джермано (“Я хотів сховатися”).

Нагороду за кращий сценарій отримала італійсько-швейцарська драма “Погані казки” братів Даміана і Фабіо Д’Інноченцо.

Одного зі “срібних ведмедів” отримав скандальний фільм російського режисера Іллі Хржановського “Дау. Наташа”, який був заборонений для показу в РФ. Він нагороджений за роботу німецького оператора Юргена Юргеса (Jürgen Jürges).

Спеціальний приз до 70-річчя фестивалю отримав французький фільм “Видалити історію”.

Головою журі “Берлінале” цього року був актор Джеремі Айронс.