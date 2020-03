Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Рішення журі було оголошено в суботу, 29 лютого.

Стрічку “Зла не існує” зняв іранський незалежний режисер Мохаммад Расулоф. В основі сюжету – історії чотирьох чоловіків про непростий людський вибір. Один з них зразковий сім’янин, який має таємницю. Другий не уявляє, що може вбити людину (але повинен це зробити). Третій планує зробити пропозицію коханій, проте його планам судилося змінитися. Ще один чоловік – лікар, який не може займатися медициною і вважав за краще самітництво. Всі чотири історії зачіпають теми моралі, особистої свободи і смертної кари.

Як повідомляє британське агентство ВВС, Расулоф не зміг бути присутнім на церемонії нагородження, оскільки з 2017 року йому з політичних причин заборонений виїзд з Ірану. Нагороду отримала дочка режисера.

The Golden Bear of the 70th #Berlinale goes to “Sheytan vojud nadarad” (There Is No Evil) by #MohammadRasoulof! pic.twitter.com/U8CnR15TTS

— Berlinale (@berlinale) February 29, 2020