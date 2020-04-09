Про це він розповів під час брифінгу.
Оскільки в місті Миколаїв та Миколаївській області немає жодного випадку зараження коронавірусом, головний санлікар вирішив приїхати в регіон, щоб особисто перевірити ситуацію.
“Основна мета – переглянути алгоритми, які працюють на території Миколаївської області, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, або десь є збій, який не дозволяє виявити хворих з коронавірусною хворобою”, – сказав Ляшко, коментуючи мету візиту.
Він розповів, що провів спецоперацію по перевірці тесту на COVID-19. В одній з місцевих лікарень у пацієнтів з пневмонією зібрали аналізи і направили їх в іншу лабораторію – за межами області. Результат на коронавірус там також був негативний.
“Результат, який ми отримали, показує, що дослідження збігаються”, – зазначив він.
Тепер негативні аналізи всіх пацієнтів, у яких підозрювали коронавірус, забрали для повторного огляду в інші лабораторії.
- Автомобіль Volkswagen Passat, що був наданий в розпорядження головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в місті Миколаєві, потрапив в ДТП.