Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко провів у Миколаєві спецоперацію по перевірці результатів тестів на наявність коронавірусу COVID-19.

Про це він розповів під час брифінгу.

Оскільки в місті Миколаїв та Миколаївській області немає жодного випадку зараження коронавірусом, головний санлікар вирішив приїхати в регіон, щоб особисто перевірити ситуацію.

“Основна мета – переглянути алгоритми, які працюють на території Миколаївської області, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, або десь є збій, який не дозволяє виявити хворих з коронавірусною хворобою”, – сказав Ляшко, коментуючи мету візиту.

Він розповів, що провів спецоперацію по перевірці тесту на COVID-19. В одній з місцевих лікарень у пацієнтів з пневмонією зібрали аналізи і направили їх в іншу лабораторію – за межами області. Результат на коронавірус там також був негативний.

“Результат, який ми отримали, показує, що дослідження збігаються”, – зазначив він.

Тепер негативні аналізи всіх пацієнтів, у яких підозрювали коронавірус, забрали для повторного огляду в інші лабораторії.