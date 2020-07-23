Про це йдеться в офіційному повідомленні клубу.

Свою тренерську кар’єру Луческу почав у сезоні 1979/1980. Відтоді він працював в більш ніж десяти клубах і національних збірних – він один з найбільш титулованих тренерів у світі. Луческу працював в Румунії, Італії, Туреччини, України.

Сам Мірча Луческу свою майбутню роботу в Україні прокоментував так:

“По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі “Динамо”. Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями”.

Контракт укладено на два роки з опцією пролонгації ще на рік.

Луческу очолював донецький “Шахтар” 12 років – з 2004-го по 2016-й. За цей час він виграв 8 чемпіонських титулів, 6 Кубків України і 8 суперкубків. Також румунський фахівець привів “гірників” до перемоги в Кубку УЄФА в 2009 році.