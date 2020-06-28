Про це він повідомив Facebook.

“Добрий ранок – це коли тебе будить слідчий і запрошує на допит у справі про вбивство Романа Джумаєва в Маріуполі. Нагадаю: Роман Джумаєв – бойовик “ДНР”, що хизувався вбивствами українських кіборгів в Донецькому аеропорту, пізніше брав участь в оточенні Дебальцево. Український суд відпустив Романа під домашній арешт. Після такого рішення суду невідомий патріот подзвонив у двері квартири, де знаходився бойовик, і випустив у нього сім куль”, – зазначив Тарнавський.

Нагадаємо, 16 вересня 2019 року у Маріуполі на порозі своєї квартири було застрелено бойовика “ДНР” Романа Джумаєва, який знаходився під домашнім арештом. Джумаєву було 28 років. У 2014 році він приймав участь в штурмі Донецького аеропорту і Дебальцево у складі незаконних збройних формувань, після чого жив у Білорусі та Росії, а в 2017 році був заарештований під час спроби в’їзду на підконтрольну українському уряду територію Донецької області.