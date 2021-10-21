Компанія Sony оголосила про вихід God of War (2018) на ПК - це станеться вже 14 січня 2022 року. Водночас користувачі вже зараз можуть оформити попереднє замовлення у Steam та EGS.

Про це йдеться у блозі PlayStation.

Розробники підтвердили, що ПК-версія God of War підтримуватиме широкоформатні монітори 21:9, необмежену частоту кадрів, а також управління за допомогою геймпадів (DualShock або DualSense) або клавіатури й миші.

Фахівці також попрацювали над вдосконаленням зображення й тіней, а також додали підтримку об’ємного освітлення GTAO і SSDO.

Попереднє замовлення God of War можна оформити в Steam і EGS. В обох цифрових магазинах вартість гри становить 1 199 гривень. Повного списку системних вимог у Steam поки немає, але зазначається, що вимагатиме близько 80 ГБ вільного простору на диску.

Розробники також поділилися оновленими даними про продажі God of War – станом на серпень 2021 року було продано 19,5 мільйона копій.

Через дві години після відкриття попереднього замовлення в Steam гра стала лідером продажів у всьому світі.

До анонсу прикріпили й 3-хвилинний трейлер, у якому показують кадри гри з ПК-версії в 4К при 60 кадрах в секунду.