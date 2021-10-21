Про це йдеться у блозі PlayStation.
Розробники підтвердили, що ПК-версія God of War підтримуватиме широкоформатні монітори 21:9, необмежену частоту кадрів, а також управління за допомогою геймпадів (DualShock або DualSense) або клавіатури й миші.
Фахівці також попрацювали над вдосконаленням зображення й тіней, а також додали підтримку об’ємного освітлення GTAO і SSDO.
Попереднє замовлення God of War можна оформити в Steam і EGS. В обох цифрових магазинах вартість гри становить 1 199 гривень. Повного списку системних вимог у Steam поки немає, але зазначається, що вимагатиме близько 80 ГБ вільного простору на диску.
Розробники також поділилися оновленими даними про продажі God of War – станом на серпень 2021 року було продано 19,5 мільйона копій.
Через дві години після відкриття попереднього замовлення в Steam гра стала лідером продажів у всьому світі.
До анонсу прикріпили й 3-хвилинний трейлер, у якому показують кадри гри з ПК-версії в 4К при 60 кадрах в секунду.
- Раніше американський актор Девід Гарбор розповів, що у молодості захоплювався відеогрою Diablo II. За його словами, тоді це зруйнувало його життя й стосунки.