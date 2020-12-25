14 грудня компанія GoDaddy, яка займається реєстрацією доменних імен, розіслала своїм співробітникам електронні листи з пропозицією фінансової допомоги - святкового бонусу розміром у $650.

Про це пише Copper Courier.

У листі наголошувалося, що завдяки їм 2020 рік став рекордним для GoDaddy. Оскільки пандемія завадила провести новорічну вечірку, компанія вирішила заохотити працівників за допомогою одноразової виплати.

Співробітники повинні були вказати своє місце розташування і заповнити дані до 18 грудня. Тоді розпочнуться виплати.

Через кілька днів компанія розіслала ще один лист від служби безпеки.

“Якщо ви отримали цей лист, ви не пройшли наш недавній тест на фішинг”, – йшлося у ньому.

За даними глави служби безпеки GoDaddy Деметріуса Камса, близько 500 співробітників відкрили лист і внесли дані, тим самим проваливши тест. Всі вони повинні перездати курс з підвищення обізнаності про безпеку.

Видання The Verge нагородило GoDaddy титулом найзлобнішої компанії року.